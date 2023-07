L’audience pour une injonction contre les manifestants de la décharge Brady reportée

Les militants dénoncent la décision de la province de ne pas payer la fouille d’un dépotoir où se trouveraient les corps de femmes autochtones victimes de meurtre.

Lors d’une audience mercredi devant le juge Sheldon Lanchbery, de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, la porte-parole des manifestants, Robyn Johnston, a demandé le report afin qu’ils puissent trouver un avocat.

La Ville de Winnipeg souhaitait aller de l'avant mercredi, mais le juge a ajourné l’audience jusqu’à jeudi midi. Il a aussi demandé à la Ville de publier un communiqué de presse avec les informations concernant sa demande d’injonction et l’audience de jeudi.

Dans une déclaration sous serment déposée mardi à la Cour du Banc du Roi du Manitoba, Winnipeg se dit préoccupée par des risques environnementaux et de sécurité et des pertes financières qui causeraient un préjudice irréparable aux résidents et aux entreprises si l'injonction n'était pas accordée.

En conférence de presse mardi, le maire Scott Gillingham avait indiqué qu'il est sa responsabilité de s’assurer que la collecte de déchets puisse se poursuivre.

L'interruption des activités de la décharge pourrait entraîner la fuite de matériaux toxiques dans le sol, ce qui représente un risque pour la Ville, qui pourrait enfreindre ses licences environnementales, a indiqué le directeur municipal, Michael Jack, lundi.

Des manifestants bloquent l'accès au dépotoir depuis jeudi dernier, après que le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il ne financera pas les fouilles du dépotoir de Prairie Green pour retrouver les restes de deux femmes autochtones disparues. Selon le gouvernement provincial, ces fouilles pourraient représenter des risques pour la santé des personnes engagées dans ces recherches.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan