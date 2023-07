Elvira Margoth Vargas Montiel, Jorge Luis Veas Gonzalez et leurs enfants Thamara et Joaquin ont appris le français. Et les deux jeunes le parlent même avec un accent québécois, raconte Bianca Smith, qui a aidé la famille dans ses démarches d’immigration pendant les derniers mois. Triste et déçue que le dossier n’ait pas été accepté par Immigration Canada, elle a accompagné les Veas Vargas à l’aéroport de Québec en espérant les revoir .

Ils sont arrivés au Québec avec un visa de touriste, mais en réalité il souhaitaient s’établir ici, se disant en danger s’ils restaient au Chili. Encore mardi soir, la demande faite auprès du ministre de l’Immigration, d’intervenir pour qu’ils obtiennent l’asile politique en règle, a été refusée.

La famille Veas Vargas est arrivée au Canada il y a près de trois ans. Photo : Gracieuseté : Thamara Alejandra Veas Vargas

Ils n’étaient pas tellement au courant de la façon dont on faisait ça, les demandes d’asile. Ils sont arrivés avec ce visa de touristes et c’est par la suite qu’ils ont demandé asile , relate Mme Smith. Elle estime que le Canada a peut-être jugé qu’ils ne sont pas vraiment en danger puisqu’ils sont arrivés avec un visa de touriste .

Malgré tout, la réponse négative reçue mardi a surpris un peu, explique Bianca Smith, parce que dans les dix derniers jours, les dossiers de deux autres familles qui étaient moins solides ont été défendus. [...] On ne sait pas trop les raisons. C’est peut-être que, [...] étant donné qu’ils sont bien intégrés dans leur travail et leurs études, ils les voient plus comme des immigrés économiques. C’est ce qu’on pense, mais les raisons, on ne les a pas eues encore.

Ça prendrait un miracle

En attendant, les Veas Vargas se sont envolés vers Montréal, pour se rendre ensuite à Toronto. C’est de là qu’ils quitteront le Canada, vers 23 h, mercredi soir. Techniquement, le ministre pourrait encore intervenir, mais ça prendrait un miracle en ce moment pour que le ministre change d’idée , admet Bianca Smith.

La famille Veas Vargas réunie au parc Roland-Beaudin à Québec, le 19 juin dernier, alors que des amis et des proches montraient leur soutien aux quatre membres, dans l'espoir de faire bouger le dossier d'immigration. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Ce qui laisse aux Veas Vargas une longue journée dans les aéroports, à songer à ce qu’ils laissent derrière et à ceux qui ont bien essayé de les soutenir tout au long de leurs démarches d'immigration. Par exemple, bien satisfaits de ce qu’elles accomplissaient comme travail, les employeurs de la maman et de la jeune femme de 21 ans, inscrite au cégep et qui voudrait devenir médecin, ont accompagné la famille au bureau du député pour voir ce qu’ils pouvaient faire pour aider à faire accepter le dossier d’immigration.

Des amis, nombreux, sont aussi sortis devant les caméras le 19 juin dernier, dans l’espoir de faire bouger les choses. Tout le monde vantait alors les qualités des quatre membres de la famille pour la société québécoise.

Ils sont déjà intégrés, ils parlent très bien français, ils occupent des emplois pour lesquels on a des besoins , rappelait l'intervenante.