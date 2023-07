Un juge accorde une injonction à Winnipeg pour mettre fin au blocage à la décharge Brady

La Ville de Winnipeg a obtenu une injonction vendredi pour mettre fin à une manifestation qui bloque l’accès au principal dépotoir municipal. Les militants dénoncent la décision de la province de ne pas payer pour une fouille d’un dépotoir où se trouveraient les corps de femmes autochtones victimes de meurtre.

Le juge Sheldon Lanchbery de la Cour du Banc du Roi du Manitoba a accepté les arguments du gouvernement municipal et prononcé l’injonction vendredi peu après 13 h. Celle-ci entrera en vigueur vendredi à 18 h.

Plusieurs conditions ont été annexées. Le juge a notamment indiqué que les manifestants doivent pouvoir rester sur le site ou à proximité et qu’ils ont aussi le droit de distribuer des tracts aux automobilistes.

Le service de police de Winnipeg a l’entière autorité pour faire appliquer l'injonction , a précisé le juge. La Ville doit pouvoir faire fonctionner la décharge, a-t-il ajouté.

L’audience avait déjà été reportée à plusieurs reprises depuis mercredi.

La Ville de Winnipeg avait envoyé l'ordre aux manifestants de quitter les lieux avant lundi midi, mais cette échéance a été ignorée.

Winnipeg préoccupée par des risques environnementaux

Dans une déclaration sous serment déposée mardi à la Cour du Banc du Roi du Manitoba, la Ville se dit préoccupée par des risques environnementaux et de sécurité et des pertes financières qui causeraient un préjudice irréparable aux résidents et aux entreprises si l'injonction n'est pas accordée.

En conférence de presse mardi, le maire Scott Gillingham avait indiqué qu'il est de sa responsabilité que les opérations de collecte de déchets se poursuivent.

L'interruption des activités de la décharge pourrait entraîner la fuite de matériaux toxiques dans le sol, ce qui représente un risque pour la Ville qui pourrait enfreindre ses licences environnementales, a indiqué lundi le directeur municipal, Michael Jack.

Des manifestants bloquent l'accès au dépotoir depuis jeudi dernier, après que le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il ne financera pas les fouilles du dépotoir de Prairie Green pour retrouver les restes de deux femmes autochtones disparues. Selon le gouvernement provincial, ces fouilles pourraient représenter des risques pour la santé des personnes engagées dans ces recherches.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a, à maintes reprises, réitéré la décision de son gouvernement de ne pas financer la fouille au dépotoir de Prairie Green.

Mercredi, le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller a déploré la décision du gouvernement du Manitoba, la qualifiant de sans cœur .

Trouver les victimes d’un tueur en série présumé

Morgan Harris, Marcedes Myran et une femme dont l'identité n'est pas connue, baptisée Mashkode Bizihiki'kwe, ou Buffalo Woman, sont les victimes d'un tueur en série présumé. Les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran seraient au dépotoir Prairie Green.

En juin 2022, les restes de Rebecca Contois, une autre victime du tueur en série présumée, avaient été retrouvés dans la décharge du chemin Brady. La police ignore où se trouvent les restes de Mashkode Bizihiki'kwe.

Ouvrir en mode plein écran Des militants rassemblés autour d'une peinture sur la route en hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, lundi, près de la décharge du chemin Brady. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Au cours de la fin de semaine, les manifestants se disaient prêts à partir. Cependant, ils ont décidé de poursuivre leur mouvement après qu'un homme eut déversé des débris sur une peinture au sol qu'ils avaient réalisé sur la route, dimanche.

Entre le 11 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, un autre blocage de la décharge du chemin Brady a coûté 1,5 million de dollars à la Ville de Winnipeg.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants érigent une barricade, lundi. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Depuis, un groupe de manifestants s'était installé aux abords de la décharge, sans la bloquer, pour sensibiliser le public à la question des femmes et des filles autochtones assassinées et disparues.