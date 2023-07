300 000 dollars pour deux organismes culturels communautaires de la région

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi de 300 000 dollars à deux organismes culturels communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Mosaïque sociale de Roberval et Kamishkak’Arts de Mashteuiatsh vont chacun recevoir 150 000 dollars par année pendant deux ans grâce au Programme Aide au fonctionnement pour les organismes culturels d'action communautaire du ministère de la Culture et des Communications.

Le ministère a annoncé une aide de 2,4 millions de dollars pour 2 ans à 14 organismes du Québec. Cette somme permettra d’aider ces acteurs du milieu communautaire dans la réalisation de leur mission, soit de faciliter la participation à la vie culturelle et sociale des personnes, des communautés et des groupes qui rencontrent des obstacles en utilisant, par exemple, le loisir culturel adapté, l'art thérapie, la médiation culturelle et l'art participatif ou communautaire.

C’est avec fierté que je salue l’appui financier de notre gouvernement par le biais du programme Aide au fonctionnement pour les organismes culturels d'action communautaire, a indiqué la députée de Roberval, Nancy Guillemette, par voie de communiqué. Cet engagement financier permettra à Mosaïque sociale et à Kamishkak’Arts de continuer le développement et l’épanouissement de la culture et des arts dans nos municipalités et dans la communauté innue Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Mosaïque sociale fait participer les plus vieux et les plus jeunes à des projets artistiques. Photo : La Presse canadienne / Facebook : Mosaïque sociale

Les versements des subventions se font pour les années financières 2022-2023 et 2023-2024.

Moi et ma collègue de Roberval, Nancy Guillemette, nous estimons que ces aides financières démontrent que notre gouvernement a à cœur le développement de la culture au Québec et qu’il n’hésite pas à encourager des organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à poursuivre leur mission afin d’amener notre monde à découvrir le milieu de la culture , a ajouté la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Le programme reçoit un financement du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-2027, lancé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale l’an dernier.