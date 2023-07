Le cannabis, une aide pour d’anciens combattants et des policiers

D’anciens combattants et des policiers affirment qu'ils consomment du cannabis pour gérer des problèmes de santé mentale comme le trouble de stress post-traumatique ou la dépression.

Un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Steve Gloade, affirme que le cannabis l'aide à estomper ses cauchemars.

Il ajoute qu'au cours de ses 27 années de carrière à la GRC, il n'aurait jamais pensé que sa retraite serait marquée par l'utilisation du cannabis pour se rétablir.

Steve Gloade vit avec des cauchemars qui troublent son sommeil.

Au début, Steve Gloade n'était pas à l'aise d'entrer dans un magasin de cannabis récréatif et de demander de l'aide, mais il a fini par s'y résoudre, car il sentait qu'il n'avait pas le choix.

En tant que policier, je peux vous dire quelle est la valeur marchande du cannabis et combien de temps vous risquez de passer en prison ou de recevoir comme amende. Mais je ne me suis jamais rendu compte des bienfaits du cannabis sur la santé, surtout pour moi, durant mon parcours , explique-t-il.

Sa peur de s'endormir se dissipe lorsqu’il utilise le cannabis, car la substance l'aide à le soulager de ses cauchemars.

Je ne pense pas qu'ils aient disparu comme par magie, mais le cannabis fait quelque chose pour atténuer les cauchemars , affirme Steve Gloade.

Steve Gloade fait partie des membres ambassadeurs de CannaConnect, un organisme qui utilise le cannabis pour traiter des maux tels que la dépression, l'arthrite, les douleurs chroniques et le syndrome de stress post-traumatique chez les vétérans et les travailleurs de première ligne.

Le siège social de l'organisme se trouve à Toronto et ses opérations s'étendent partout au Canada. CannaConnect a d'ailleurs un centre de bien-être et un dispensaire de cannabis à Regina et un dispensaire de cannabis à Saskatoon.

Dennis Patterson, qui fait partie des membres à Regina, trouve également du réconfort en parlant à des personnes qui partagent les mêmes expériences.

Il n'y avait pas d'aide pour les anciens combattants ou les personnes souffrant de stress post-traumatique. C'était un véritable parcours du combattant pour moi, car je ne connaissais personne , explique-t-il.

Selon M. Patterson, le centre de bien-être aborde ces problèmes d'une manière plus humaine que la médecine conventionnelle.

La demande de marijuana à des fins médicales chez les anciens combattants du Canada a augmenté depuis qu'une décision de justice, en 2008, a obligé le gouvernement fédéral à fournir un accès raisonnable à la drogue autorisée par un professionnel de la santé.

L'année dernière, le gouvernement fédéral a remboursé un nombre record de vétérans pour de la marijuana médicale.

Selon Dennis Patterson, membre de CannaConnect de Regina, le centre de bien-être aborde les problèmes d'une manière plus humaine que la médecine conventionnelle.

« Une grande aide »

La demande continue à susciter de nouveaux appels pour qu'il y ait plus de recherche sur les avantages médicaux du cannabis. Certains experts et porte-paroles estiment que la recherche actuelle n'est pas suffisante.

Santé Canada et le Collège des médecins de famille du Canada ont également mis en garde contre les effets négatifs potentiels de la consommation de cannabis chez les personnes souffrant de troubles mentaux, en particulier de stress post-traumatique.

Ces organismes ont également fait part de leurs préoccupations concernant les anciens combattants qui consomment de la marijuana pour éviter de faire face à leurs traumatismes psychologiques.

De son côté, le professeur au département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique, Zachary Walsh, explique que le consensus actuel est que le cannabis aide à atténuer les symptômes, mais qu'il ne les guérit pas.

Pour de nombreuses personnes qui cherchent désespérément à passer une bonne nuit de sommeil, à soulager leurs symptômes de stress post-traumatique, le fait de disposer d'un produit capable de contrôler les symptômes, même s'il n'élimine pas l'affection sous-jacente, est d'une grande aide , précise-t-il.

