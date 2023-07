Leanne et Roy font partie des quelque 350 000 Canadiens qui partent dans le Sud chaque année pour passer les mois d'hiver.

Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient rester aux États-Unis que six mois par an, mais cela pourrait changer grâce à une proposition de loi déposée au Congrès américain le 6 juillet dernier par deux membres, un républicain du Michigan et un démocrate de l'Arizona.

Si elle est adoptée, cette loi permettrait aux Canadiens âgés de 50 ans et plus qui possèdent ou louent une propriété aux États-Unis de rester deux mois de plus.

Ils devraient aussi conserver une résidence au Canada.

Jack Bergman, qui représente le 1er District du Michigan, qui a coparrainé le projet de loi, estime que cette mesure est logique.

Les Canadiens veulent rester plus longtemps aux États-Unis, où il fait plus chaud, et c'est l'une de ces lois qui relèvent du bon sens , a-t-il déclaré à la CBC mercredi.

Leanne Godden (debout), son mari Roy Bianchet, et leur amie Karon Kominski portent un toast au projet de loi sur les visas pour les snowbirds canadiens. Photo : CBC/Dale Molnar

Une bonne chose pour l'économie locale

Karon Kaminski, également originaire de Windsor, vit non loin des Godden-Bianchet lorsqu'elle est en Floride.

Elle est impatiente de voir la prolongation.

Je suis ravie. Cela fait 15 ans que nous attendons , confie-t-elle.

Elle explique que la ville de Sebring, en Floride, qui compte habituellement 10 000 habitants, en compte 100 000 lorsque les Canadiens y séjournent. Prolonger leur séjour serait donc une aubaine pour l'économie locale de la Floride, en particulier pour les restaurants et autres commerces de la région.

Selon Jack Bergman, les mêmes règles qu'auparavant s'appliqueraient aux séjours plus longs, comme l'incapacité de travailler ou d'accéder à l'aide gouvernementale.

Selon lui, les hivernants et les autres touristes canadiens ne sont pas seulement bénéfiques pour les États du sud.

Il souligne que l'État qu'il représente, le Michigan, est aussi une destination touristique prisée des Canadiens tout au long de l'année.

Le projet de loi doit être voté prochainement, affirme M. Bergman.

Pour rester huit mois aux États-Unis, les Canadiens devront faire des démarches auprès de leur assurance maladie. En Ontario, la couverture expire après 212 jours à l'extérieur de la province. Il est toutefois possible de demander une prolongation.

Le projet de loi américain est soutenu par l'Association canadienne des snowbirds, qui propose un lien vers le projet de loi sur son site web.

Avec des informations de CBC