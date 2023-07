Plusieurs questions entourent une fouille potentielle au dépotoir de Prairie Green, où se trouveraient les corps de deux des quatre victimes d'un tueur en série présumé. Elles concernent entre autres les facteurs de risques, le coût ainsi que les impacts sociaux liés à l'opération.

Le Service de police de Winnipeg a déclaré en décembre 2022 qu'il estime que les corps de Morgan Harris et Marcedes Myran pourraient se trouver dans le dépotoir.

Lors d'une conférence de presse, un représentant de la police a également déclaré qu'une fouille « n'était techniquement pas possible ».

Depuis, une étude de faisabilité a été réalisée pour comprendre les risques et coûts d’une opération de fouille de cette envergure.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, s'est montrée réticente face aux coûts liés à une fouille de la décharge et a souligné les risques pour la sécurité des travailleurs.

Comment fouiller un dépotoir?

Selon le rapport de l'étude de faisabilité, pour mener à bien les fouilles, il faudra fouiller plus de 62 000 tonnes de déchets.

Les auteurs de l'étude proposent plusieurs options, tels que des chiens détecteurs de cadavre qui pourront détecter les odeurs précises de restes humains. Il faudra alors leur permettre de renifler chaque article.

Les chiens seront en revanche à « hautement susceptibles à subir des blessures » et il y a une possibilité que certains restes humains soient oubliés.

L'étude de faisabilité recommande donc l’utilisation d’un camion spécialisé pour fouiller les débris et d’utiliser les chiens comme méthode complémentaire.

Chaque tissu organique ou morceau d’os retrouvé devra être étudié par un anthropologue judiciaire. Les échantillons devront ensuite être envoyés au Service de police de Winnipeg pour déterminer s’ils sont de nature humaine.

Il faudra également amener les éléments déterrés à des bâtiments temporaires pour pouvoir les trier.

Est-ce sécuritaire?

Heather Stefanson a déclaré que le gouvernement provincial ne soutiendra pas de potentielles fouilles, notamment pour des raisons de sécurité.

Les travailleurs impliqués devront porter des vêtements de protection face aux matières dangereuses, tels que des respirateurs et des gants résistant aux perforations.

Le rapport note les risques d’exposition à des gaz toxiques, tels que le méthane, le dioxyde de carbone et l’hydrogène de sulfate, ainsi que d’autres gaz produits par la décomposition des déchets.

Le dépotoir contient aussi 712 tonnes d'amiante, qui peut causer des pneumonies et des cancers. Les corps des deux femmes pourraient se trouver près de ces déchets, selon le rapport.

Il y existe également des risques biologiques pour les travailleurs liés aux restes d’animaux ou d’autres humains, en plus de risques physiques comme des glissements de terrain.

Combien coûteraient les fouilles?

Le rapport estime que les opérations coûteraient entre 84 $ et 184 millions $, tout dépendant du déroulement de la fouille.

Certains frais n’ont pas été pris en compte dans le rapport tels que les coûts du travail en laboratoire et les examens des échantillons d’ADN, évalués à 500 et 2500 $ par échantillon.

Il n’est pas possible de savoir le nombre d'analyses à faire, mais le rapport propose de prévoir plus de 2 millions $ pour 1000 tests potentiels.

De plus, le rapport note que la fouille pourrait durer de 12 à 36 mois, avec 6 mois de préparation et plus de 2 ans de recherche.

La fouille elle-même pourrait demander moins de temps, notamment si l'endroit où la police croit que les corps se trouvent s'avère être exact.

Avant que les opérations de déversement ne soient suspendues dans la zone, le rapport évalue qu'une quantité équivalant à cinq semaines de déchets y a été déposée.

Quelles sont les chances de succès?

Malgré les nombreux défis qu'implique l'opération, le rapport déduit que la fouille n’est pas impossible, mais il note qu'il est également possible qu’aucun corps ne soit retrouvé.

Cependant, les auteurs estiment que de ne pas fouiller le dépotoir pourrait avoir des impacts sociaux importants « qui ne peuvent être quantifiés financièrement ».

Le rapport conclut également que cela pourrait avoir « des répercussions à long terme » pour les familles concernées.

Jusqu'à ce que Marcedes et Morgan soient retrouvés et ramenés chez elle, leurs familles et communautés subissent un sacrilège , mentionne le rapport.

La fouille du dépotoir est une cérémonie, le projet doit commencer et terminer avec un hommage.

Avec les informations de Bryce Hoye