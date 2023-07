Des premières images de Ru, film inspiré du roman de Kim Thúy 

Ru raconte l’histoire de la jeune Tinh, un personnage fortement inspiré de Kim Thúy, qui arrive au Québec après s’être enfuie de son Vietnam natal avec sa famille sur une embarcation de fortune.

Avec l’aide d’une famille québécoise qui les parraine, la jeune fille timide et ses proches devront apprivoiser leur nouvelle existence et surmonter de nombreux défis, soit apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et s’adapter à un nouvel environnement.

Ru met en vedette Chloé Djandji dans le rôle de la petite Tinh. Sa mère Nguyen est incarnée par Chantal Thuy et son père Minh par Jean Bui, alors que ses petits frères, Quôc et Duc, sont joués par Olivier Dinh et Xavier Nguyen.

« Charles-Olivier Michaud a réalisé un film qui dépasse de très loin mon rêve cinématographique le plus fou. Merci à toute l'équipe d'avoir osé le sublime. » — Une citation de Kim Thúy

Du côté de la famille d’accueil, les Girard, on retrouve Karine Vanasse dans le rôle de Lisette et Patrice Robitaille dans celui de Normand. Leur fille Johanne est interprétée par Mali Corbeil Gauvreau, alors que sa grand-mère maternelle Jeannine est jouée par Marie-Thérèse Fortin.

Ru est réalisé par Charles-Olivier Michaud et scénarisé par Jacques Davidts à partir du roman éponyme de Kim Thuy, qui a été traduit dans 31 langues et s’est écoulé à plus de 540 000 exemplaires à travers le monde. L’autrice agit à titre de productrice associée.