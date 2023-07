Dieppe autorise la construction d’un mégaprojet immobilier de 1300 logements

Les élus ont adopté une motion à cet effet lundi soir, lors de leur réunion ordinaire.

Le projet doit être réalisé sur un lotissement qui appartient à l’entreprise le long du chemin Keith, près du centre aquatique de Dieppe.

Le mois dernier, les conseillers municipaux avaient rejeté unanimement le plan modificateur provisoire du lotissement.

Des citoyens, voisins du projet, avaient formulé plusieurs objections. Ils demandaient notamment que la rue Janika ne soit pas ouverte pour être liée aux futurs immeubles résidentiels. Ils souhaitaient également qu'une zone boisée tampon entre les immeubles et les propriétés mitoyennes.

Le promoteur a fait des concessions. Dans le projet présenté lundi, il a accédé à cette dernière demande et a proposé de réduire de six à quatre étages la taille des bâtiments adjacents à 11 propriétés existantes.

Lundi soir, le citoyen Stéphane Bourque a rappelé aux conseillers que la demande du voisinage concernant la circulation routière sur la rue Janika n'avait pas été entendue.

Le citoyen Stéphane Bourque a exprimé des réserves au sujet du projet immobilier durant la réunion du conseil municipal. Photo : YouTube/DieppeNB

La fermeture de la rue Janika était demandée par les citoyens et le conseil avait compris pourquoi et avait appuyé la fermeture, pas un sens unique. Ça, c’est une des choses qui avaient été présentées comme une [autre possibilité], peut-être [dans le pire cas], mais on demandait de le fermer , a souligné Stéphane Bourque.

Le représentant de Quest Capital, Thierry Comtois, a défendu les démarches effectuées jusqu’à présent. Il a souligné que les plans ont requis d’un an et demi à deux ans de travail, et qu’ils comprennent des recommandations de la Ville.

On démontre qu’on est de bonne foi. On veut travailler avec nos voisins. On a fait nos devoirs. Ça fait plusieurs mois, même des années qu’on travaille sur ce projet-là , a déclaré Thierry Comtois.

Thierry Comtois, cofondateur et vice-président de Quest Properties devant l'immeuble Place Sentier, à Dieppe, en mai. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Quest Capital compte bâtir une quinzaine d’immeubles.

D’après un reportage d’Océane Doucet