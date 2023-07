35 millions $ pour 82 nouveaux logements abordables à Charlottetown

De nouveau logements pour les aînés à faibles revenus et les personnes fuyant des situations de violence verront bientôt le jour à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces nouvelles constructions, prévue en 2024, doivent être le début d'une nouvelle stratégie pour tenter de mettre fin à la crise du logement que traverse la province.

La municipalité de Charlottetown, ainsi que les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé mercredi la construction de ces logements.

Le ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion du Canada Ahmed Hussen était de passage pour annoncer un financement de 5 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral.

La demande pour du logement abordable est là, davantage pour les aînés et les personnes fuyant la violence domestique.

Ce projet de 35 millions de dollars est financé en grande partie par le gouvernement provincial, qui y contribue 30 millions de dollars.

Ce partenariat réjouit le ministre provincial du Développement social et du Logement Rob Lantz. Ce partenariat entre nous, va permettre à la province d'apporter sa capacité financière, mais aussi ses connaissances pour construire et s'occuper de ces logements , assure-t-il.

Le ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz promet la construction de 400 logements sociaux d'ici 5 ans dans la province.

Pour ce nouveau projet, la province a décidé d'utiliser la technique de la construction modulaire. Les unités seront construites à 80 % à l'extérieur de la province puis assemblées directement sur le chantier.

C'est une nouvelle approche pour la province. Les premières réalisations ont été concluantes. C'est encore nouveau, mais cela va permettre de réduire les coûts de production et d'accélérer la construction, et bien sûr, d'enlever de la pression sur un marché du travail débordé.

Les logements du 203 de la rue Fitzroy de Charlottetown sont construits à partir de modulaires. Ils ont été fabriqués au Nouveau-Brunswick puis transportés et assemblés dans la capitale insulaire.

La province assure que la construction de ces logements sur la route Malpeque sera la première d'une série. Le terrain, grands de sept acres pourra accueillir d'autres appartements ou duplex.

Le maire de Charlottetown Philip Brown assure que ce genre de réalisations deviendra plus courantes dans la capitale insulaire.

Il faut construire, plus haut et plus gros, car nous n'avons pas beaucoup de terrains à l'Île-du-Prince-Édouard. Il faut donc augmenter la densité de nos constructions. Nous réfléchissons à faire de même sur un autre terrain que nous possédons.