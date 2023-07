Des évacués de Sainte-Brigitte-de-Laval rentrent chez eux

La Municipalité a levé l'ordre d'évacuation puisque le débit de la rivière a diminué et que le niveau ne présente plus de danger, rapporte le directeur général, Marc Proulx. En fin de soirée hier, on a redescendu en dessous du seuil d'inondation de 550 mètres cubes. À 6 h ce matin, il était tout près de 300 mètres cubes/seconde, donc c'est sécuritaire et le centre d'expertise hydrique ne prévoit pas de hausse dans les prochains jours. Ça nous permet d'avoir l'assurance que les gens peuvent réintégrer.

Au total, près de 250 résidences avaient été évacuées lundi et mardi. La municipalité a reçu une quantité record de 136 millimètres de pluie, en 46 heures. L'état d'urgence a été décrété mardi.

Les évacués de l’Île Enchanteresse, de la rue des Deux-Rapides, de la rue des Remous, de la rue Grand-Fond et de la rue St-Georges pouvaient rentrer chez eux dès 10 h mercredi matin.

Les résidents du secteur du lac Poulin et du rang St-Léon ne pourront pas retourner à la maison tant qu’une inspection des deux ponts n’aura pas été réalisée afin d’assurer qu’ils sont sécuritaires. Un ingénieur devrait s’y rendre au courant de la journée.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault

