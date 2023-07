Droit de sortie refusé pour l’auteur d’un triple meurtre

La Commission estime qu'il est encore trop fragile, que les discussions qu'il souhaite avoir avec sa mère pourraient le déstabiliser, et qu'il doit d'abord aborder la question de son crime de façon sérieuse dans le cadre de sa thérapie.

Cédric Bouchard participait à une audience mercredi matin dans le but d’obtenir des sorties supervisées dans sa famille. La même demande avait été présentée en mars, mais aucune décision n'avait été prise parce que le dossier était incomplet.

Le détenu a expliqué qu'il souhaite sortir de la prison pour se rendre chez sa soeur et avoir des discussions avec sa mère au sujet de son crime et des mauvais traitements qu'elle lui aurait fait subir à l'enfance, des conversations qu'il ne peut avoir dans le contexte des visites en prison, selon lui, parce que sa mère devient démesurément émotive.

Questionné sur son détachement émotif par rapport à son crime, dont il parle avec une approche factuelle, Cédric répond : J'ai de la difficulté à parler de mon crime. Il y a beaucoup d'émotions qui étaient mélangées ensemble, que j'ai de la difficulté à décortiquer et ça me crée beaucoup d'anxiété.

Il dit être aux prises avec des crises de panique hebdomadaires. Cédric Bouchard a expliqué que des cauchemars répétitifs et l'absence de reconnaissance de ses efforts par le service carcéral lui génèrent de l'anxiété.

Chaque fois que j'essaye de suivre les recommandations, c'est comme s'il n'y rien qui changeait, pis ça me fait vivre de l'anxiété à savoir qu'est-ce qui va m'arriver, si je vais juste finir le reste de ma vie en prison.

Trois personnes ont perdu la vie en février 2014 dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada

Des proches des victimes s'étaient opposés à sa libération lors de l'audience en mars dernier, affirmant que leur seul réconfort même neuf ans après les événements est de savoir que les deux meurtriers sont en prison. Cédric Bouchard avait alors raconté avoir été battu et intimidé toute sa vie tant à l'école qu'à la maison et qu'il consommait de la drogue à l'époque. Il avait dit avoir pris la pleine mesure de ses actes plus de trois ans après les meurtres.

Le 11 février 2014, Cédric Bouchard, alors âgé de 17 ans, a fait irruption avec Kaven Sirois dans la résidence de Trois-Rivières et tué par balles deux sœurs et l'ami de cœur de la plus jeune des deux. Il ne connaissait pas ses victimes. Son complice souhaitait se venger après avoir été rejeté par l'une de deux sœurs de laquelle il était amoureux.

Le service carcéral réticent à le voir sortir

Le service carcéral s'était opposé en mars à ce que Cédric se voit accorder des droits de sortie parce qu'il jugeait qu'il était fragile et qu'il avait de la difficulté à gérer ses émotions.

Un représentant du service carcéral a indiqué qu'il avait un bon comportement depuis la dernière audience en mars, qu'il a réintégré l'unité de responsabilisation, qu'il travaille et qu'il ne consomme pas de drogue.

Toutefois, le service carcéral constate qu'il demeure fragile dans la sphère des émotions et estime que les discussions avec sa mère devraient plutôt avoir lieu de façon supervisée à la prison.