Séries d’ordres et d’alertes d’évacuations liés aux feux de forêt en Colombie-Britannique

De nouveaux ordres et alertes d'évacuation ont été lancés en raison des feux de forêt qui font rage dans certaines parties du Nord et du Centre de la Colombie-Britannique.

Mardi, le premier ministre de la province, David Eby a déclaré que cette saison des feux pourrait poser des défis jamais vu en un siècle. Plus de 330 feux brûlent actuellement dans la province, selon le service provincial de lutte contre les feux de forêt BC Wildfire.

La majorité des nouveaux ordres d’évacuations touchent des centaines de personnes dans le District régional de Cariboo, le District régional de Bulkley-Nechako et la région de Prince George.

Les feux de forêt de Townsend Creek et de Branch Road sont toujours considérés comme non maîtrisés, ceux de Tsah Creek, Finger Lake et Parrot Lookout continuer de poser des risques et celui de Donnie Creek continue de grossir.

Le Nord et le Centre de la province sont particulièrement touchés par les ordres et alertes d’évacuation à cause des incendies de forêt. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Des alertes d’évacuation dans d’autres régions

Le Nord et le Centre de la Colombie-Britannique sont particulièrement touchés par des alertes d’évacuations.

Les districts régionaux de Squamish-Lillooet et Fraser-Fort George appellent leur population à être prudente alors qu’elles imposent aussi des alertes d’évacuation.

La Première Nation Yekooche, située à 75 kilomètres au nord-ouest de Fort St James, emboîte le pas.

Des alertes d'évacuation ont aussi été lancées par les districts régionaux de Cariboo et de Bulkley-Nechako.

Les habitants de ces régions doivent être prêts à quitter leur domicile à tout moment. Les autorités locales rappellent aux citoyens de préparer une trousse d’urgence de 72 h prête, contenant notamment leurs médicaments indispensables.