Un Rimouskois accompagne LOVA au Festival d’été de Québec

Après l'annulation du spectacle de la tête d’affiche Lil Durk, l'organisation du FEQ a dû trouver une solution rapidement et s'est tournée vers le rappeur William Courtemanche, alias LOVA, avec lequel David Saysum travaille depuis plus de quatre ans.

Je l’ai su avant William, parce qu’il n’était pas rejoignable! Son gérant m’a appelé et il m’a dit : “David, on a besoin de toi à Québec immédiatement!” , a-t-il raconté au lendemain du spectacle, en entrevue à Info-réveil.

« Le matin on s’est levés, on n’allait pas là, et le soir on était sur les plaines! » — Une citation de David Saysum, producteur, compositeur et DJ

David Saysum s'est ainsi retrouvé sur scène, à quelques heures d'avis, comme DJ de LOVA.

Son équipe et lui ont fait les préparatifs de dernière minute au téléphone, alors qu'il se déplaçait de Montréal – où David Saysum habite maintenant – vers Québec.

On venait de faire les Francofolies à Montréal donc on était quand même préparés, mais c’était quand même quelque chose de stressant et d’excitant! , a-t-il dit.

Pour le DJ originaire de Rimouski, qui a vu ses premiers grands spectacles au Festival d'été de Québec, l'expérience était hors du commun.

En étant à Rimouski, aller à Québec pour aller voir un spectacle sur les plaines, c’était incroyable et là, d’être sur les plaines, c’était un feeling difficile à expliquer!

L'artiste LOVA sur la scène du Festival d'été de Québec, le 11 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallee-Roy

Son acolyte, LOVA, a d'ailleurs décrit ce spectacle comme le plus beau jour de [sa] vie .

David Saysum et son équipe seront prochainement en prestation au Festif de Baie-Saint-Paul et préparent un album qui devrait être lancé en 2024.