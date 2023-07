Un enfant de 6 ans dans un état critique

Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur le jeune garçon, qui a dû être transféré dans un centre d'hospitalier de Montréal.

« Ça s'est produit vers 15h15. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre au lac Roy, sur le chemin du Mont-Vidéo, à la suite de la découverte d'un enfant inanimé dans les eaux du lac. L'enfant se trouvait, à ce moment-là, avec des proches », a relaté le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Des manoeuvres de réanimation ont été effectuées par les premiers secours et ensuite prises en charge par les paramédics. L'enfant a d'abord été conduit au centre hospitalier d'Amos et par la suite dans un hôpital de la région de Montréal, où on craint pour sa vie. Il se trouvait dans un état critique », a indiqué le sergent Beaulieu.