Des dégâts à réparer en Mauricie et au Centre-du-Québec

La circulation a été rétablie sur au moins six routes mardi, à Lac-aux-Sables. On a plusieurs chemins qui ont été travaillés [mardi] par nos employés et des [entrepreneurs] locaux , a déclaré le maire, Yvon Bourassa. Pour ce qui est des autres à réparer, la priorité sera donnée aux routes où se trouvent plus de maisons.

On demande au monde des d'éviter des déplacements inutiles parce que les chemins sont encore instables, mais ils ne sont pas dangereux, affirme M. Bourassa. On vérifie avec nos équipes en ce moment-là pour voir la stabilité du chemin.

Des routes ont été endommagées aussi ailleurs dans la région.

Par exemple, Drummondville a reçu entre 70 à 110 millimètres de pluie depuis dimanche soir, selon Environnement Canada.

Des quais endommagés

Le courant de la rivière Nicolet a emporté les quais du Club nautique de la Batture de Nicolet mardi. Photo : Facebook/Club nautique de la Batture de Nicolet

À Nicolet, les quais du Club nautique de la Batture ont été brisés par la force du courant de la rivière Nicolet, une dure épreuve pour le capitaine du club.

François Beauseigle a d’abord tenté par lui-même d’éloigner les débris des quais, mais le courant est devenu trop fort et il a fait appel à d’autres gens pour l’aider.

Entre 30 et 50 personnes sont finalement venues prêter main-forte au club nautique : des propriétaires de bateau et des voisins. Ils ont notamment attaché les bateaux aux arbres de l'île située juste en face

Finalement, le courant a fini par presque tout emporter ce qui était encore sur place. Des bateaux et les quais du club nautique ont été aperçus jusqu’au port Saint-François.

C'était vraiment pas drôle. C'est que nous, on a mis beaucoup d'efforts, parce qu'on a toutes rebâti les quais hiver et c'est tout du bénévolat , a raconté le capitaine, la gorge nouée d’émotions.

Deux personnes qui se trouvaient sur les quais au moment où ils se sont détachés ont dû être secourues par une chaloupe. Personne n’a été blessé.

Il y en a beaucoup pour qui c’est comme le chalet, leur 2e maison, durant l’été , précise François Beauseigle.

Mercredi matin, tous les cours d’eau surveillés par la sécurité civile du Québec étaient revenus à un niveau normal.