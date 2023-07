1 M$ supplémentaire pour des logements de deuxième étape du YWCA Saskatoon

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé mardi un financement supplémentaire de 1 million de dollars au profit de YWCA Saskatoon dans le but de construire davantage de logements de deuxième étape destinés aux femmes fuyant la violence et leurs enfants.

Selon la ministre de la Justice et procureur générale de la province, Bronwyn Eyre, l'investissement vise à permettre la construction de 33 unités de plus, qui comprendront entre un et trois lits.

Selon la province, les refuges de transition ou de deuxième étape sont des appartements sécurisés et subventionnés où les femmes et les enfants peuvent généralement séjourner de six mois à deux ans.

Il s'agit là d'un élément crucial qui apportera aux femmes et à leurs enfants la stabilité dont ils ont tant besoin. Être avec leurs enfants est toujours la première motivation des femmes hébergées dans les refuges , indique Mme Eyre.

Selon les données de Statistique Canada,  (Nouvelle fenêtre) la Saskatchewan a le taux de violence aux mains partenaires intimes le plus élevé des provinces canadiennes.

En 2019, plus de 5300 femmes de la Saskatchewan ont signalé de la violence entre partenaires intimes et plus de 5700 ont signalé de la violence entre partenaires non intimes.

D'après à la directrice générale du YWCA, Cara Bahr, le programme de logement offrira aux femmes un soutien plus abordable et à long terme.

Sur une période de 18 à 24 mois, les femmes auront accès à des conseils, à des offres d'éducation et à des programmes pour leurs enfants, dit-elle.

Elle précise que son organisme a dû refusé plus de 4000 femmes et enfants en 2021 en raison du manque de place.

Il n'y avait pas d'espace sûr pour eux ni d'endroit où aller. Ce que nous avons également constaté, c'est que le logement de transition accompagné est incroyablement important en matière de stabilisation , s’explique-t-elle.

Ce financement supplémentaire s'ajoute ainsi aux 27,5 millions de dollars déjà consacrés à la violence interpersonnelle et aux mauvais traitements.

Dans son budget rendu public en avril, la province avait annoncé 876 000 $ sur trois ans pour cinq refuges de deuxième étape de la province.