Prolonger la vie de son véhicule, une option de plus en plus nécessaire

Après une flambée de 25 % du prix des véhicules neufs en un an et des prêts auto qui frisent les 9 % d'intérêt par année, les ménages canadiens sont de plus en plus nombreux à conserver leur véhicule, préférant dépenser pour en prolonger la vie utile.

En mars 2022, il fallait débourser en moyenne 47 221 $ pour se procurer une voiture neuve au Québec, selon des données compilées par le site Autotrader.ca. Un an plus tard, c'est 59 243 $ que les Québécois payaient en moyenne, soit 25,5 % de plus pour un char neuf . Au Canada, le prix moyen des véhicules neufs franchit aujourd’hui les 62 000 $.

Les camionnettes et véhicules utilitaires sport se sont vendus, en moyenne, 51 700 $ au Canada en 2022, indique une étude de DesRosiers Automotive Consultants. C'était la première fois, l'an dernier, que ce segment du marché automobile dépassait la barre des 50 000 $.

Dans le véhicule usagé, le prix moyen était de 37 938 $ en 2022, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, selon Autotrader.ca. Et ce, pour des véhicules affichant souvent plus de 100 000 km au compteur.

Bref, il s'agit de sommes importantes qui, dans la majeure partie des cas, devront être financées à des taux d'intérêt annuels qui varieront de 6,75 % à 9 %.

Des achats qui se traduisent par des mensualités de plus de 700 $ à pyer pendant des années dans le budget des particuliers.

En 2019, les ménages canadiens consacraient en moyenne 12 737 $ pour le transport privé, soit plus que ce qu'ils consacraient à l'alimentation (10 311 $) et presque autant que pour leur logement (14 401 $). Source : Statistique Canada

Les minounes vivent de plus en plus vieilles

Pour de nombreux ménages qui n’ont tout simplement plus les moyens d’évoluer dans un tel marché, la solution est simple : conserver le véhicule qu’on possède, l’entretenir et s’en servir le plus longtemps possible.

Cette pratique n’est pas nouvelle en soi, mais elle se répand, constate Jesse Caron, expert automobile au CAA Québec.

Une belle d'autrefois toujours fringante. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Oui, les gens gardent leur véhicule plus longtemps, explique l’expert. Ça s’est certainement amplifié parce que, d’un côté, on a le nombre de véhicules qui augmente dans le parc automobile, mais en même temps, les ventes de véhicules neufs ont baissé.

« Le parc a continué d’augmenter malgré le fait que les ventes ont diminué, donc ça veut dire forcément qu’il y a plus de véhicules usagés qui continuent de rouler sur nos routes. » — Une citation de Jesse Caron, expert automobile CAA Québec

Selon Le Guide de l’auto, qui cite des données compilées par la firme Statista, l’âge moyen des véhicules automobiles sur les routes du Canada en 2016 était de 9,66 ans par rapport à 11,6 ans aux États-Unis. Des données américaines récentes établissent aujourd’hui l’âge moyen du parc automobile aux États-Unis à 12,5 ans.

Cette tendance à conserver les voitures plus longtemps remonte, selon Jesse Caron, au lendemain de la crise financière de 2008. À l’époque, les concessionnaires subventionnaient fortement l’achat de leurs véhicules en proposant des taux de financement de 0 %, des rabais mirobolants ou des conditions de location très avantageuses.

Payer pendant huit ans

Mais après 2008, ces pratiques ont été graduellement remplacées par des prêts de longue durée de six à huit ans qui permettent aux consommateurs d’affronter la hausse des prix en étirant leur dette dans le temps.

Comme il est en général désavantageux de racheter une nouvelle voiture lorsqu’on n’a pas fini de payer la première, beaucoup de propriétaires conservent leur voiture jusqu’au terme du prêt et décident ensuite de la garder lorsqu'ils constatent ce qu'il en coûte aujourd'hui pour une nouvelle voiture.

Le nombre total de véhicules automobiles immatriculés au Canada était de 26,2 millions en 2021, soit 1,9 % de plus qu’en 2020.

Le secret : un entretien régulier

Conserver un véhicule vieillissant est certes une façon d’éviter l’endettement abusif, mais cela implique de veiller à son entretien régulier et d’effectuer toutes les réparations.

Une pratique qui a fait ses preuves, assure Pierre Robitaille, président de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions (ARPAC).

Notre directeur général a une SAAB 2005 ou 2008, puis elle est rendue au-dessus de 435 000 km. Elle est encore en parfaite condition, parce qu’il prolonge la vie de son véhicule avec des pièces d’autos usagées.

L'entretien régulier et la réparation rapide des bris prolongent de beaucoup la durée de vie utile d'une voiture. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les véhicules automobiles étant en général mieux construits de nos jours, il est en effet possible de faire monter l’odomètre d’une voiture si on l’entretient bien. Ce n’est plus vrai qu’il faut se débarrasser d’une voiture qui a franchi les 100 000 km au compteur.

Pour autant qu’on suive le calendrier d’entretien […] 250 000 ou 300 000 km sans problème majeur, ce n’est pas rare, assure Jesse Caron du CAA Québec. Les problèmes catastrophiques qui nous feraient décider de laisser aller le véhicule, c’est beaucoup moins fréquent que ça l’a déjà été.

Un avis que partage Pierre Robitaille pour qui la durée de vie utile moyenne d’une voiture est de 15 ans, voire 25 ans si c’est bien entretenu .

Une tendance appelée à se poursuivre avec l’arrivée des voitures électriques qui sont réputées fiables, si elles sont bien entretenues, et moins sujettes aux bris mécaniques.

Faites-le vous-mêmes!

De nombreux automobilistes ont compris le message. Les particuliers sont en effet nettement plus nombreux à assurer eux-mêmes l’entretien de leur véhicule depuis la pandémie, constate Pierre Robitaille.

« On a toujours eu une grosse demande des garages à cause des accidents, mais depuis la pandémie, on a beaucoup plus de particuliers au comptoir qui décident de prolonger la vie de leur véhicule. » — Une citation de Pierre Robitaille, président de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions

Anciennement, on disait : "l’été s’en vient, ça va être plus tranquille. On va faire du ménage". Mais depuis trois ans on dirait qu’on est occupé tout le temps.

Les automobilistes sont plus nombreux à assurer eux-mêmes l’entretien de leur véhicule depuis la pandémie, soutient Pierre Robitaille, de l'Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions. Photo : getty images/istockphoto / tunart

Non seulement les automobilistes sont plus nombreux à s’investir dans l’entretien et les réparations – avec l’aide des nombreux tutoriels disponibles sur YouTube –, mais ils sont aussi plus nombreux à réclamer des pièces recyclées à leur garagiste en raison de leur prix moins élevé et de leur disponibilité, ajoute le président de l’ ARPAC .

Car les pièces neuves, plus chères, ne sont souvent pas en stock et doivent être commandées, ce qui peut prendre des jours, voire des semaines.

La guerre des pièces usagées

Mais les automobilistes d’ici ne sont pas les seuls à se tourner vers les pièces usagées. La demande est actuellement très forte dans le monde, au grand dam des recycleurs canadiens qui ont de plus en plus de difficulté à se procurer des voitures accidentées ou retirées de la route.

Le plus gros problème actuellement dans l’usagé, c’est l’exportation , déclare sans détour Pierre Robitaille.

Les voitures accidentées sont vendues aux recycleurs dans des encans. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Depuis quelques années, il y a une énorme demande de pièces à l’extérieur en Afrique, à Dubaï, en République [dominicaine], au Mexique… , raconte le président de l’ ARPAC . Les acheteurs étrangers étant prêts à payer le prix fort, de plus en plus de voitures accidentées canadiennes prennent la direction de l’étranger.

Elles sont carrément mises dans des conteneurs, complètes ou coupées en pièces, et ils envoient ça dans d’autres pays.

Bien entendu, l’exportation des voitures accidentées crée une rareté au Québec qui fait monter leur prix en flèche dans les encans où les recycleurs doivent les acheter.

Ça nous cause une pénurie de pièces au Québec à cause d'exportateurs qui remplissent des conteneurs à longueur de journée , déplore Pierre Robitaille.

Il y a énormément de véhicules qu'on achetait pour les pièces à prix normal et qui sont rendus deux ou trois fois le prix.