Danielle Smith propose l’énergie nucléaire pour réduire les émissions du secteur pétrolier

Dans sa lettre au ministre Brian Jean rendue publique lundi, Danielle Smith lui demande d'élaborer une réglementation qui encouragera les investissements dans cette technologie nucléaire.

Elle lui demande également de collaborer avec d'autres provinces et le gouvernement fédéral pour explorer et promouvoir davantage les technologies des petits et microréacteurs modulaires et ouvrir la voie à leur utilisation dans l'exploitation des sables bitumineux et la production pétrochimique , indique la lettre  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Lors d’une entrevue mardi, Brian Jean a déclaré que les PRM faisaient partie de la solution pour extraire du pétrole et produire de l'électricité en créant moins d'émissions dans la province. Toutefois, il reconnaît que cette proposition est source de division et qu'elle doit être mise en œuvre de manière sûre et économique.

Ne nous précipitons pas sur une question aussi importante que le nucléaire , dit-il.

La première ministre a également demandé à Brian Jean de collaborer avec la ministre de l'Environnement et des Zones protégées, Rebecca Schulz, afin d'élaborer un cadre réglementaire pour la technologie des PRM dans la province.

Explorer l’énergie nucléaire

Les petits réacteurs modulaires sont une nouvelle génération de réacteurs nucléaires qui produiraient de l’énergie par fission, mais à plus petite échelle, soit 300 mégawatts d'électricité ou moins.

Le président de l'Association canadienne du nucléaire, John Gorman, affirme qu'il existe un potentiel énorme pour les entreprises d'exploitation des sables bitumineux. Elles pourraient utiliser les PRM pour produire de la vapeur et à la longue extraire du pétrole sans générer de gaz à effet de serre.

John Gorman est le président de l'Association nucléaire canadienne. Photo : Zoom

Tout en étant soumises à des pressions pour réduire les émissions, les provinces doivent simultanément augmenter leur production d'électricité pour répondre à la demande croissante de produits tel que les véhicules électriques. Selon John Gorman, l’Alberta est la province qui pourrait en bénéficier le plus.

Il souligne que le plus grand défi sera de satisfaire aux exigences réglementaires fédérales et à la loi fédérale sur les études d'impact, qui exige un examen des implications environnementales, économiques, sanitaires et sociales, ainsi que des effets sur les populations autochtones, pour tout grand projet d'infrastructure.

Doutes sur la rentabilité et les bénéfices

Le titulaire de la chaire de recherche en désarmement et sécurité mondiale et humaine à l'Université de la Colombie-Britannique, M.V. Ramana, est plus sceptique face aux promesses des PRM .

Les PRM de moindre puissance sont très chers et ne constituent pas un moyen rentable de produire de plus petites quantités d'énergie , explique-t-il.

Pour être rentable, un PRM doit fonctionner pendant 40 à 60 ans, dit-il. Il se demande si les mines de sables bitumineux seront exploités aussi longtemps.

M.V. Ramana, croit que les petits réacteurs modulaires sont trop chers pour être efficace et rentables. Photo : Fournie par Paul Joseph

Il estime également que les avantages écologiques des PRM dans les sables bitumineux seraient modestes, car l'élimination des émissions liées à la production n'empêche pas les émissions de carbone en aval dues à la combustion du pétrole et du gaz produits.

« Il semble que [le gouvernement] veut faire paraître la province plus propre . C'est un peu de l'écoblanchiment. » — Une citation de M.V. Ramana, titulaire de la chaire de désarmement, de sécurité mondiale et humaine à l'Université de la Colombie-Britannique

Le professeur soutient que le gouvernement donne l'impression de s'attaquer au changement climatique, mais que la construction d'un PRM fonctionnel prendra au moins une dizaine d’années.

L'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont des projets de construction pour ce qui serait les premiers PRM du Canada. La Saskatchewan décidera d'ici 2029 de construire ou non un PRM .

Ces provinces ont également conclu un accord avec l'Alberta pour collaborer au développement de cette technologie, mais la Commission canadienne de sûreté nucléaire n'a pas encore donné son approbation finale aux PRM .