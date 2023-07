Dans la lutte constante entre les rats et les humains, tout porte à croire que la bataille penche en faveur des rongeurs à Ottawa cette année. Voici quelques conseils pour lutter contre les nuisibles en toute légalité.

La Ville a reçu 11 % de plaintes supplémentaires concernant les rats au cours des cinq premiers mois de l'année 2023, par rapport à la même période l'année dernière.

Le président-directeur général de Skedaddle Humane Wildlife Control, Bill Dowd, affirme que son entreprise a reçu environ 25 % d'appels supplémentaires pour lutter contre les rongeurs depuis le début de l'année dans la région d'Ottawa.

Selon M. Dowd, les rongeurs ont pu être dispersés par les travaux de construction, notamment dans le cadre du projet du train léger. Les fermetures de restaurants dues à la pandémie ont pu les éloigner de leurs sources de nourriture habituelles et les pousser vers les zones résidentielles.

Le groupe de travail d'Ottawa sur l'atténuation des rats s'est reformé ce mois-ci pour coordonner la lutte de la ville contre les rongeurs. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Carlo Allegri

Ce dernier souligne toutefois que les infestations de rongeurs sont en hausse dans toutes les villes où son entreprise travaille.

Ottawa a réactivé le groupe de travail sur l'atténuation des rongeurs afin de coordonner sa stratégie. Mais que doivent faire les habitants en attendant?

Il y a beaucoup de règles, de règlements et de lois qui peuvent être très difficiles à comprendre pour un propriétaire , estime M. Dowd.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez, ne pouvez pas, devriez et ne devriez pas faire pour éloigner les rats et autres nuisibles de votre propriété.

Puis-je tuer les rats?

Oui. En fait, la loi ontarienne vous permet de chasser, capturer ou tuer de nombreux parasites urbains courants si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'ils endommagent, ou qui sont sur le point d'endommager, votre propriété.

Le ministère des Ressources naturelles n'explique pas ce que les animaux doivent faire pour justifier une telle croyance, mais aucune approbation ou autorisation n'est nécessaire, a détaillé un porte-parole.

La Ville d'Ottawa a confirmé qu'il n'existait pas de règlement municipal imposant des restrictions supplémentaires en matière de lutte contre les nuisibles ou les animaux sauvages.

Puis-je tuer les rats avec du poison?

Cela dépend du poison utilisé. La Loi sur la protection du poisson et de la faune interdit l'utilisation de poisons pour tuer ou blesser tout animal sauvage. Le ministère a confirmé que cela inclut les rats et les souris, sauf dans les cas autorisés par la loi sur les pesticides.

Le ministère de l'Environnement de la province a expliqué que les résidents peuvent utiliser des pesticides à usage domestique pour tuer les rongeurs à l'intérieur et autour de leur maison, mais que les pesticides à usage commercial, industriel ou agricole sont réservés aux professionnels et aux agriculteurs. Certains pesticides ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur, tandis que d'autres peuvent être utilisés à moins de 15 mètres d'une structure. L'étiquette du pesticide le précise.

Certains sont assortis de restrictions d'utilisation afin de ne pas nuire aux enfants, aux animaux domestiques et à d'autres espèces sauvages. En outre, le gouvernement fédéral interdit certains raticides courants, comme la warfarine, sauf s'ils sont placés dans des points d'appât inviolables.

Ils doivent être placés dans des boîtes d'appât noires spéciales, comme nous les appelons, qui sont lestées , explique M. Dowd. Qu'elles soient placées à l'extérieur ou à l'intérieur, ces boîtes à rodenticides sont soumises à des règles strictes.

Quels types de pièges puis-je utiliser?

L'utilisation d'adhésifs, y compris les pièges à colle, pour piéger les rats ou d'autres nuisibles, est contraire à la loi, selon le ministère. D’après M. Dowd, cette pratique est également inhumaine.

Nous recevons des appels lorsque nous sortons et que les souris et les rats hurlent. Le propriétaire a entendu toute la nuit le rongeur hurler de détresse parce qu'il était collé à cette planche de colle , illustre-t-il. Il ne faut jamais utiliser ce genre d'appareil.

Le ministère des Ressources naturelles a confirmé que ces pièges n'étaient pas réglementés par la loi, mais qu'ils ne pouvaient pas être utilisés pour attraper ou blesser d'autres animaux sauvages.

Il est évident qu'il ne faut pas les placer à l'extérieur, là où des enfants ou d'autres animaux peuvent y accéder , souligne M. Dowd. Vous pouvez les mettre dans ces boîtes à appâts ou dans un autre type de conteneur sécurisé.

Les rats pullulaient à Québec à l'époque. Photo : getty images/istockphoto / Peter Clayton Photography

Qu'en est-il des autres animaux?

Outre les rats et les souris, les ratons laveurs, les écureuils, les mouffettes, les oiseaux et les chauves-souris sont les cinq vrais coupables qui infestent les maisons dans toute la région d'Ottawa .

Les ratons laveurs et les écureuils bénéficient de peu de protections particulières, bien qu'il soit illégal de détruire leurs tanières sans permis. Les tanières de mouffettes sont également des lieux de prédilection.

Là encore, vous ne pouvez capturer ou tuer ces animaux que s'ils sont sur le point d'endommager votre propriété. Dans le cas contraire, ils sont soumis aux règles relatives à la chasse et au piégeage des animaux sauvages. À moins d'être agriculteur, vous avez besoin d'un permis.

Comment puis-je les capturer ou les tuer?

La réglementation limite les types de pièges que vous pouvez utiliser. Les pièges munis de dents ou de dentelures sur les mâchoires, de crochets ou de pointes acérées capables d'empaler un animal sont interdits, de même que certains types de collets.

D'autres pièges sont soumis à des restrictions quant à leur utilisation. Seuls les trappeurs et les agriculteurs agréés peuvent utiliser de nombreux types de pièges à mâchoires. Il arrive que des enfants, des chats ou des chiens soient mutilés ou tués dans ce type de pièges , mentionne M. Dowd.

Si vous capturez un animal sauvage sans le tuer, la loi limite ce que vous pouvez faire. Vous devez le relâcher dans les 24 heures et ne pouvez le faire qu'à moins d'un kilomètre de l'endroit où vous l'avez capturé à l'origine, et ce, seulement dans un habitat similaire aussi proche que possible.

La loi autorise les résidents à piéger ou à tuer les rats s'ils pensent raisonnablement que ces créatures vont endommager leur maison. Il en va de même pour d'autres nuisibles, mais pas tous. Photo : Gracieuseté : Maranda Fullerton

M. Dowd note que 70 % des animaux déplacés dans des endroits éloignés meurent. Pendant la saison des naissances, la situation peut être pire. Vous ne voulez pas piéger une mère écureuil, une mère mouffette ou une mère raton laveur, l'emmener dans les bois et la laisser partir, car c'est une condamnation à mort pour ces bébés , assure-t-il.

La loi exige également de manipuler ou de tuer l'animal sans cruauté. Selon M. Dowd, certains pièges peuvent entraîner une mort très lente et douloureuse , tout comme les solutions de bricolage. Il y a une dizaine d'années, un homme de Toronto a plaidé coupable de cruauté envers les animaux pour avoir tué trois bébés ratons laveurs avec une pelle.

Vous envisagez d'abattre un animal à Ottawa? Même avec un permis, le règlement sur l'utilisation d’armes à feu interdit de le faire partout, sauf dans les zones les plus rurales de la ville.

Si je respecte ces règles, puis-je chasser, capturer ou tuer un animal qui endommage ma propriété ?

Non. L'autorisation générale de chasser, capturer ou tuer des animaux pour prévenir les dommages à la propriété ne s'applique pas à l'orignal, au caribou des bois, à l'élan d'Amérique ou au cerf de Virginie.

Certaines espèces de mammifères locaux, dont le loup de l'Est, sont menacées ou en voie de disparition. Il en va de même pour une longue liste d'oiseaux et certaines espèces de chauves-souris. Ces espèces sont protégées par une autre loi.

Elle interdit à quiconque de tuer, de blesser, de chasser ou de capturer l'un de ces animaux, ou d'endommager ou de détruire leur habitat.

Il existe des exceptions, mais elles sont restrictives. Vous ne pouvez tuer, chasser ou capturer des animaux menacés ou en voie de disparition que si vous pensez raisonnablement qu'il existe un risque imminent de dommage pour une personne ou un animal.

Pour protéger la propriété, vous ne pouvez tuer, capturer ou chasser l'animal qu'en vertu d'un accord avec le ministère de l'Environnement. L'accord peut spécifier que vous devez faire appel à un professionnel.

Qu'en est-il pour les bernaches?

M. Dowd explique que son entreprise reçoit rarement des appels concernant des infestations d'espèces menacées. Mais il y a un animal nuisible commun qui bénéficie d'une protection spéciale. Il s'agit de la bernache du Canada, qui peut être tout à fait désagréable.

Les bernaches du Canada peuvent être très destructrices. Elles défèquent en permanence. Dans leurs excréments, on retrouve de nombreux parasites transmissibles à l'homme , explique M. Dowd, précisant qu’elles sont protégées par la loi fédérale.

En tant qu'oiseau migrateur, la bernache du Canada est protégée par la loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui découle d'un traité conclu avec les États-Unis. Il est interdit de porter atteinte aux oiseaux, à leurs œufs ou à leurs nids sans permis.

M. Dowd affirme que même lui doit remplir toutes sortes de formalités administratives pour s'occuper des bernaches du Canada. Nous devons respecter un grand nombre de règles et de règlements , confie-t-il.

Qu'en est-il des insectes?

Certains insectes sont menacés ou en voie de disparition, comme le bourdon à tache rousse, la coccinelle à neuf taches et l’hespérie tachetée. Ils bénéficient des mêmes protections que les autres espèces menacées ou en voie de disparition.

D'autres insectes sont considérés comme des invertébrés spécialement protégés , notamment les papillons monarques. Ils sont soumis aux mêmes règles que les rats et autres nuisibles courants. Vous pouvez les tuer pour protéger votre propriété.

En dehors de ces espèces, les invertébrés ne bénéficient d'aucune protection particulière. Vous pouvez les tuer ou les capturer à votre guise, bien que la loi sur les pesticides réglemente à nouveau l'utilisation des poisons.

Même si je peux tuer ces animaux, dois-je le faire?

Selon M. Dowd, capturer ou tuer les rongeurs et autres nuisibles peut s'avérer une entreprise infructueuse. Il y en aura toujours d'autres prêts à prendre leur place, et la meilleure stratégie consiste donc à prendre des mesures pour fortifier votre maison.

Tout le monde pense qu'il suffit de les piéger et de les faire disparaître, c'est la solution, mais ils inondent nos villes de nos jours , constate-t-il. La situation est devenue tellement incontrôlable.

D'après lui, les rats se reproduisent si rapidement - ils peuvent atteindre la maturité sexuelle en trois semaines à peine - qu'il est pratiquement impossible d'en contrôler le nombre par le piégeage ou l'abattage.

Les recherches ont montré que deux rats reproducteurs génèrent en un an un peu moins de 12 000 rats , explique M. Dowd.

L'astuce consiste à les maintenir à l'extérieur. Selon lui, les souris peuvent passer par une ouverture de la taille d'une pièce de dix cents, tandis qu'un rat a besoin d'une ouverture de la taille d'une pièce de vingt-cinq cents.

Le propriétaire d'une maison doit faire preuve d'une grande, très grande diligence , estime-t-il. Toutes ces fissures ou crevasses doivent être scellées.

Il est également essentiel de priver les animaux sauvages de leurs sources de nourriture. M. Dowd assure éviter de sortir ses ordures jusqu'au matin, car de nombreux parasites sont nocturnes. Il déconseille également de répandre des graines pour oiseaux, qui sont comme un aimant pour les rongeurs .

Nous verrons des maisons où les gens nourrissent les oiseaux, mais la population de rongeurs est tout simplement stupéfiante , mentionne-t-il.

Le ministère des Ressources naturelles a reconnu que l'abattage, même lorsqu'il est légal, est loin d'être le meilleur choix.

La meilleure approche pour résoudre les conflits entre l'homme et la faune consiste à s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'attirance de la faune pour les espaces humains. En général, tuer ou déplacer des animaux sauvages n'est pas une solution à long terme, car d'autres viendront simplement s'y installer , a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère encourage les personnes à prendre des mesures pour prévenir les conflits avant d'envisager des actions létales ou invasives.