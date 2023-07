Pompiers recherchés : un camp d’été pour recruter

Vingt jeunes de 12 à 17 ans ont troqué le maillot de bain pour l'uniforme de pompier. Ici, pas de traditionnelle chanson de camp de jour, mais beaucoup de sirènes et d’alarmes. Un camp d’été pas comme les autres, qui se veut immersif. « Une expérience de vie », indique la pompière Kimberley Bédard, qui en a eu l’idée.

On va leur faire faire une vraie simulation. Ils vont éteindre de vraies flammes. On va faire un vrai feu de cuisson , explique la technicienne en prévention incendie et pompière au regroupement du Service incendie du secteur Est de Mékinac.

Toute la semaine, les recrues apprennent à quoi ressemblent les métiers d’intervenants de première ligne, comme celui de pompier, mais aussi celui de policier, d’ambulancier ou de répartiteur à la centrale 911.

Pour Thomas Bouchard, qui vit à Saint-Raymond-de-Portneuf, l'alphabet phonétique et les codes radio, c’était passionnant! résume-t-il. C’est comme l’anglais. À force que tu pratiques, tu deviens habitué donc tu es bon dans ce langage-là .

« C'est surprenant de voir tout ce que des chiffres peuvent dire de plusieurs façons. C'est intrigant! » — Une citation de Thomas Bouchard, participant au Camp 911

Les organisateurs du Camp 911 ont un objectif bien affiché. Oui, c'est pour sensibiliser les jeunes aux métiers, mais c'est aussi d'essayer de créer une flamme en eux, sans faire de jeu de mots, créer le goût, leur donner envie de devenir pompiers et de s'impliquer dans leur communauté , explique le directeur du Service incendie du secteur Est de Mékinac, Jonathan Fontaine.

La plupart des effectifs dans le secteur sont pompiers volontaires ce qui génère son lot de défis.

Kimberley Bédard affirme que sur la trentaine de pompiers du service, seuls quatre sont à temp plein. On le voit pour les interventions d'incendie de bâtiment, nos collègues ne sont pas nécessairement disponibles parce qu'ils ont tous une autre vie, ils ont tous un autre métier. Pour les prochaines années, moi, c'est sûr que j'ai un stress de dire : "[va-t-on] réussir à avoir du recrutement?"

Des jeunes formés en RCR

Que ces jeunes répondent ou pas à l'appel au recrutement, ils repartiront tous du camp d’été formés pour réanimer les gens. Et donc mieux outillés devant l'urgence. On aide de toute façon la communauté , se réjouit le chef de caserne.

Les jeunes apprennent les manoeuvres de réanimation cardiorespiratoire. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La tenue du camp coûte environ 7000 $. La facture est entièrement assumée par des partenaires publics et privés.

D’autres camps déployés?

À 18 ans, on peut s'inscrire dans un service incendie, rappelle Kimberley Bédard. Que ce soit dans les nôtres ou dans ceux ailleurs, si ça peut apporter du recrutement dans nos communautés, on va avoir fait 100 % de notre travail à ce niveau-là!

Au Centre-du-Québec, un camp d'été sur les métiers d’urgence est également en cours cette semaine pour une 13e année et l'objectif de recrutement donne de bons résultats. Le Service de sécurité incendie de Bécancour estime qu'au moins jeune par année donne son nom pour devenir pompier dans sa communauté par la suite.

Kimberley Bédard espère voir son projet se déployer dans d’autres casernes. Elle a d’ailleurs partagé l’invitation dans les MRC de Mékinac et de Portneuf. Déjà, deux autres casernes ont démontré de l’intérêt à lancer un tel camp l’été prochain.

Un territoire isolé, sans réseau cellulaire

Les pompiers du Service incendie du secteur Est de Mékinac évaluent que les trois quarts de leur territoire d'intervention n'ont toujours pas de couverture Internet et cellulaire. Ce sont donc les ondes radio qui prédominent au détriment des avancées technologiques.

Le mouvement technologique s’en va vraiment vers la répartition sur les cellulaires directement avec les applications mobiles qui nous permettent d’avoir beaucoup plus d’informations rapidement, à portée de la main pour les pompiers à temps partiel qui sont en déplacement, qui doivent partir de leur travail pour se rendre sur l’intervention , explique le chef des pompiers Jonathan Fontaine.

Ces applications-là existent. Elles sont simplement un peu compliquées à mettre en place ici, étant donné le manque de réseau cellulaire , ajoute-t-il.

Le secteur à desservir inclut Notre-Dame-de-Montauban, Lac-aux-Sables et Rivière-à-Pierre. Environ 2800 habitants et quelque 1000 kilomètres carrés de territoire.

Le regroupement du Service incendie du secteur Est de Mékinac couvre un territoire de 1000 kilomètres carrés. Photo : Radio-Canada

Jonathan Fontaine a souvent vu des cas où il n’y a plus de combustible à l’arrivée des pompiers. Par le temps où on a l’appel, il est déjà trop tard. Le temps du déplacement, il n’y en a plus de chalet. Il est brûlé au complet .

Le regroupement du Service incendie du secteur Est de Mékinac reçoit une centaine d’appels d’urgence par année.