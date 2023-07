Le système d’ambulance s’améliore en N.-É., mais pas assez vite pour certains

Les responsables du système de santé et des services d'ambulance de la Nouvelle-Écosse affirment que de récents changements augmentent l'efficacité, mais le syndicat des ambulanciers paramédicaux et les politiciens de l'opposition s'inquiètent encore des conditions de travail.

Le temps nécessaire aux ambulanciers paramédicaux pour transférer un patient aux soins du personnel du service des urgences après son arrivée à l'hôpital s'améliore, selon le rapport présenté aux députés du comité législatif de la santé.

La moyenne provinciale cette semaine est de 75 minutes, toujours bien au-dessus de l'objectif de 30 minutes.

Jeannine Legassé, la sous-ministre de la Santé, est convaincue que les nouvelles mesures implantées, notamment un centre de commandement qui supervise la disponibilité des lits d'hôpitaux dans toute la province, ainsi que des efforts de recrutement et de maintien en poste des infirmières, vont faire une différence

Charbel Daniel, directeur général des opérations du fournisseur de services ambulanciers Emergency Medical Care Inc., pense aussi qu'il faudra du temps au public pour voir les avantages du déplacement des patients stables par avion ou par véhicules de transfert hospitalier non urgents. Mais il est convaincu qu'ils vont dans la bonne direction.

Les ambulances n'effectueront que des transferts critiques et urgents et tous les autres transferts prévus peuvent être effectués par une ressource distincte , indique-t-il.

Environ 70 % des appels reçus ne sont pas suffisamment graves pour nécessiter une ambulance, ajoute Charbel Daniel, et les centres d'appels doivent déterminer la réponse la plus appropriée. Ça pourrait signifier envoyer une équipe de soins pour soigner quelqu'un à son domicile plutôt que de le transporter aux urgences.

Zach Churchill, chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition officielle. Photo : CBC / Robert Short

Mais les députés de l'opposition sont moins confiants quant aux changements, parce qu'ils ne voient pas encore de résultats.

Le chef libéral Zach Churchill note que les temps d'attente pour remettre les patients au personnel hospitalier ont augmenté dans toute la province au cours des deux dernières années.

Il y a deux ans, c'était seulement un problèmedans deux hôpitaux ici à Halifax , note l'ancien ministre de la Santé.

Les données montrent que l'hôpital Aberdeen à New Glasgow est le seul hôpital régional de la province à atteindre régulièrement les objectifs de déchargement. Les hôpitaux de Sydney, Lower Sackville, Halifax et Dartmouth ont des temps d'attente en moyenne de 100 minutes ou plus cette année.

La députée Susan Leblanc est porte-parole du NPD en matière de santé. Photo : CBC

La porte-parole du NPD en matière de santé, Susan Leblanc, pense que pendant que les responsables attendent que les changements améliorent le système , le gouvernement doit prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail et le salaire des ambulanciers paramédicaux.

C'est insultant d’avoir autant d’attentes envers les ambulanciers, de demander qu'ils soient là quand on en a besoin et de si mal les payer , dit-elle.

Ces conditions poussent plusieurs à partir, admet Kevin MacMullin, directeur commercial de la section locale 727 de l'Union internationale des ingénieurs d'exploitation. Il rapporte que 53 ambulanciers paramédicaux ont été embauchés cette année, mais 49 ont quitté. Vous devez gérer les ressources dont vous disposez avant de ne pas avoir les ressources à gérer , dit-il.

Nous perdons beaucoup d'ambulanciers paramédicaux très appréciés et expérimentés en ce moment.