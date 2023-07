Nous apprécions grandement le fait que l'Ukraine n'aura pas à présenter de Plan d'action pour l'adhésion , a souligné Volodymyr Zelensky, lors d'un point de presse conjoint mercredi avec le secrétaire général de l' OTAN , Jens Stoltenberg.

Je suis sûr qu'après la guerre, l'Ukraine sera membre de l' OTAN . Nous ferons tout ce qui est possible pour que cela arrive , a-t-il ajouté, évitant de reformuler ses critiques de la veille, alors qu'il avait jugé « absurde » que l'Alliance évoque une adhésion sans calendrier clair.

Mardi, les membres de l'Alliance s'étaient plutôt entendus pour inviter l'Ukraine à joindre l' OTAN quand les conditions seront réunies . Une formulation qui semble anodine, mais qui a nécessité des heures d'âpres tractations. C'est la première fois que nous utilisons le mot "invitation" , avait d'ailleurs souligné M. Stoltenberg mardi pour signifier des avancées vers une adhésion de l'Ukraine.

Tous reconnaissent qu'une telle adhésion n'est pas envisageable tant que la guerre fera rage en Ukraine. Elle serait de fait synonyme de conflit mondial, l'Article 5 de l'Alliance stipulant qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres.

Dans les circonstances, la tâche la plus urgente présentement, c'est de fournir des armes à l'Ukraine en quantité suffisante , a déclaré le secrétaire général de l'Alliance, soutenant tout de même que l'Ukraine n'avait jamais été aussi près d'adhérer à l' OTAN .

Le G7 offre un soutien militaire à long terme

Lancée en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine s'est transformée, au cours des 500 derniers jours, en une pénible guerre de tranchées. Afin de contrer cette offensive, mais aussi d'en dissuader d'autres dans le futur, les pays du G7 se sont engagés à fournir un soutien militaire à long terme à l'Ukraine.

Nous allons travailler avec l'Ukraine sur des engagements de sécurité spécifiques et bilatéraux sur le long terme, afin de garantir une force durable capable de défendre l'Ukraine aujourd'hui et de dissuader toute agression russe à l'avenir , indique la déclaration des membres du G7, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

S'il accueille favorablement cette annonce, le président Volodymyr Zelensky estime que ces garanties de sécurité proposées par le G7 ne doivent pas remplacer une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique. La meilleure garantie pour l'Ukraine est d'être dans l' OTAN , a martelé le dirigeant.

D'autres pays de l'Union européenne, de même que la Pologne et la Roumanie, pourraient aussi adhérer à cette initiative du G7.

Rencontres bilatérales

Le premier ministre canadien s'est entretenu en tête-à-tête avec le président ukrainien mercredi matin. Les deux hommes ont échangé des plaisanteries, Volodymyr Zelensky remerciant le Canada pour tout son soutien pendant la guerre et Justin Trudeau promettant que cela se poursuivra aussi longtemps que nécessaire.

M. Zelensky doit aussi rencontrer son homologue américain, Joe Biden, mercredi. Selon le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, le président américain a l'intention de faire valoir ses arguments en défaveur d'une adhésion éclair de l'Ukraine à l' OTAN .

Ce que l'alliance a stipulé, d'une seule voix, mardi soir, c'est que nous sommes enthousiasme à l'idée que l'Ukraine adhère éventuellement à l'OTAN, [...] mais nous ne sommes pas prêts à l'y inviter aujourd'hui , a-t-il affirmé en entrevue à CNN.

Pour l'heure, Joe Biden est plutôt en faveur d'un accord similaire à celui qui lie les États-Unis et Israël : l'État hébreu reçoit tous les ans plusieurs milliards de dollars de Washington en aide militaire, ce qui lui offre une visibilité à long terme.