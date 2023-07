Les responsables du pont Gordie-Howe prévoient toujours ouvrir le passage entre Windsor et Détroit à la fin de 2024, malgré certains défis.

L'an dernier, ils avaient évoqué la possibilité que l'ouverture soit retardée à 2025, mais le calendrier initial est à nouveau sur la table, a confirmé mardi Jose Luis Mendez, chef de projet du côté canadien pour Bridging North America (BNA).

Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de cette date , a-t-il déclaré affirmant que les équipes déployaient d'importants efforts pour réduire les retards et permettre au public de traverser le pont d'ici la fin de l'année 2024.

M. Mendez a indiqué que le pont principal était actuellement achevé, ainsi que la façade des ports d'entrée canadien et américain et une connexion avec l'Interstate 75 au Michigan.

Selon lui, les tours pourraient être terminées d'ici la fin de l'été.

En ce qui concerne l'échangeur. Nous avons posé des tabliers en béton le week-end dernier. Nous avons également progressé dans l'érection des poutres en béton et des poutres en acier. Nous travaillons également sur les siphons et les routes locales qui devaient être achevés en grande partie l'été prochain , a-t-il précisé.

Heather Grondin, vice-présidente des affaires générales et des relations extérieures de l'Autorité du pont Windsor-Détroit Photo : CBC/TJ Dhir

De nouveaux investissements pour des projets communautaires

Un financement de 200 000 dollars à des groupes communautaires locaux de Windsor et de Détroit a par ailleurs été annoncé mardi.

Selon Heather Grondin, vice-présidente des affaires générales et des relations extérieures de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, il s'agit de la quatrième année où le projet consacre de l'argent à son initiative d'investissement dans les organismes communautaires. En tout, 500 000 dollars ont été distribués dans ce cadre à 40 groupes.

Les bénéficiaires canadiens de cette année sont l'Hospice Journey Home, la Société de l'Alzheimer de Windsor-Essex et la Société protectrice des animaux de Windsor-Essex.

Pour Hana Irving, directrice des programmes philanthropiques de la Saint Elizabeth Foundation, qui supervise l'Hospice Journey Home de Windsor, ce financement est particulièrement utile pour son organisation qui ne reçoit aucun financement du gouvernement provincial.

Nous dépendons d'organisations comme la leur pour financer nos patients et nous assurer que nous pouvons fournir des services aux gens lorsqu'ils en ont le plus besoin , a-t-elle déclaré.

L'Hospice Journey Home est un établissement de soins palliatifs situé sur la rue Sandwich, qui s'occupe principalement des sans-abri.

Avec des informations de CBC