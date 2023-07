La Banque du Canada porte son taux directeur à 5 %

Soucieuse de ramener l'inflation annuelle à sa cible de 2 %, la Banque du Canada hausse pour une dixième fois son taux directeur depuis le début de 2022, le majorant de 25 points de base pour le porter à 5 %. Il s'agit du taux directeur le plus élevé depuis avril 2001.

Dans un communiqué publié en matinée, la banque centrale explique qu'en dépit d'un ralentissement de l'inflation à l'échelle mondiale attribuable à une baisse des prix de l'énergie et à une hausse du prix des biens, la robustesse de la demande et les tensions sur les marchés du travail entraînent des pressions inflationnistes persistantes dans le secteur des services .

La croissance économique anticipée a aussi été plus forte que prévu, souligne la Banque, surtout aux États-Unis, où les dépenses des consommateurs et des entreprises ont été d’une résilience surprenante .

Au Canada, l’économie a progressé avec une force étonnante et reste en situation de demande excédentaire , constate le gouverneur de l'institution, Tiff Macklem. Les dépenses des consommateurs en services demeurent robustes. Quant aux dépenses en biens, habituellement sensibles aux taux d’intérêt, elles ont ralenti, mais pas autant que nous nous y attendions.

La politique monétaire fonctionne, mais les pressions inflationnistes sous-jacentes s’avèrent plus tenaces qu’anticipé.

Le gouverneur de la Banque du Canada a donc opté pour un tour de vis supplémentaire afin de tenter de calmer la demande.

Publicité

Nous nous efforçons de bien doser notre resserrement monétaire. Si nous n’en faisons pas assez maintenant, il faudra probablement en faire beaucoup plus par la suite. Et si nous en faisons trop, nous risquons de plonger tout le monde dans une situation économique inutilement difficile.

Plusieurs experts s'attendaient d'ailleurs à cette augmentation du taux directeur de la Banque du Canada.

Quand on regarde les chiffres sur l’économie, la consommation est très forte , a expliqué l'économiste Clément Gignac à l'émission L'heure du monde sur les ondes d'ICI Première. Même le marché immobilier a rebondi, et ça, je pense que ç'a surpris beaucoup la Banque du Canada, étant donné que normalement, le secteur immobilier est le premier secteur à souffrir d’une hausse de taux d’intérêt.

La plus récente enquête sur la population active, dévoilée le 7 juillet, a montré que l'économie canadienne avait créé 60 000 emplois en juin. Pour un deuxième mois de suite, le taux de chômage a augmenté au pays, passant de 5,2 % à 5,4 %.

Il y a des gens pour qui la situation est très difficile , a reconnu Paul Beaudry, sous-gouverneur de la Banque du Canada, en entrevue sur les ondes d'ICI RDI. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont réussi à épargner pendant la pandémie et qui ont encore cette épargne-là d’accumulée. Et en plus, le marché du travail va bien. Ça permet aux gens de se dire : "Bon, je peux me permettre d’aller dépenser."

En mai, l'inflation était de 3,4 % au pays, en recul d'un point de pourcentage par rapport à avril. Il s'agissait du plus faible taux d'inflation en deux ans. Le recul en mai était largement attribuable au glissement du prix de l'essence.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Si on exclut l’énergie et qu’on y va avec ce qu'on appelle l’inflation sous-jacente, on est plus autour [d'une inflation de] 4 % , a souligné M. Gignac. Donc, on est déçu des progrès. Oui, l’inflation a passé de 8 à 3,4 % récemment, mais en réalité, l’inflation sous-jacente est encore loin de la cible de 2 %.

Publicité

Le coût du crédit a flambé depuis 18 mois

Prêts personnels, prêts automobiles, lignes de crédit et prêts hypothécaires : tout le crédit est majoré de 0,25 % dès aujourd'hui en vertu de la décision de la Banque du Canada.

Les emprunteurs les plus durement touchés sont ceux qui ont opté pour un prêt hypothécaire à taux variable. Par exemple, une hypothèque de 400 000 $, amortie sur 25 ans, dont le taux d'intérêt était de 1,5 % en janvier 2022, coûtait 1600 $ par mois. Le même prêt, à 6,75 %, coûtait 2740 $ en juin et coûtera 2800 $ ce mois-ci, à un taux annuel de 7 %.

Au net, dans cet exemple, on parle d'un paiement mensuel supplémentaire de 1200 $, ce qui représente 14 400 $ de plus par année.

Les perspectives ne sont pas meilleures du côté du crédit automobile. Pour un financement amorti sur 60 mois, la plupart des constructeurs proposent des taux d'intérêt annuels qui varient de 5,99 % (General Motors) à 7,99 % (Volkswagen). Seul Ford fait exception, à un taux annuel de 1,99 % pour un prêt de 60 mois.

5:42

Même si le rythme de l'inflation a passablement ralenti au cours des derniers mois, l'indice du coût de l'intérêt hypothécaire a bondi de 29,9 % en mai par rapport à la même période en 2022.

Selon Statistique Canada, cet indice a affiché la plus forte hausse jamais observée, au moment où les Canadiens ont continué de renouveler ou de contracter des prêts hypothécaires à des taux plus élevés.

Ironiquement, le coût du crédit est devenu le principal facteur à la hausse de l'indice des prix à la consommation. En excluant l’intérêt hypothécaire de l’équation, l’ IPC n’aurait progressé que de 2,5 % en mai, souligne Statistique Canada.

De nouvelles hausses à prévoir?

Tiff Macklem n'a pas exclu la possibilité de donner un nouveau coup de vis dans les mois à venir. On tente de bien doser notre resserrement monétaire , a-t-il déclaré. Si de nouvelles données indiquent qu’il faut en faire plus, on est prêt à relever le taux directeur. Mais on ne veut pas en faire plus que nécessaire.

La hausse des taux directeurs constitue davantage une médecine préventive qu'une science exacte, a pour sa part rappelé Clément Gignac. Pour observer les effets d'une telle mesure, il faut parfois user de patience. Des fois, ça prend de 12 à 18 ou 24 mois avant d'avoir un impact sur l'économie , a affirmé l'économiste.

On vient de monter aujourd’hui. Peut-être qu’on va faire une pause au mois de septembre et, au besoin, on va faire une autre hausse à l’automne si on voit que l’inflation ne se comporte pas comme on le pensait.

Or, si le gouvernement accepte que sa cible de 2 % pour l'inflation ne soit pas atteinte avant 2025, cette série d'augmentations des taux directeurs pourrait très bien tirer à sa fin, estime M. Gignac.

Avec les informations de Marie-Claude Morin