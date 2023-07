Une étude à Fredericton vise à contrer le racisme dans la communauté

L’objectif est de contrer le racisme omniprésent à Fredericton et à promouvoir l’égalité, la justice et l’inclusivité , explique un sommaire du projet. L’approche est fondée sur des preuves et axée sur la communauté afin d’apporter des changements positifs, ajoute-t-on.

L’aspirant au doctorat Phillip Lunga dirige l’équipe. Il n’a pas accordé d’entrevue en expliquant qu’il était encore trop tôt pour cela et qu’il attendait des informations du conseil municipal.

Selon la proposition, les chercheurs vont consulter des aînés autochtones et des représentants de groupes communautaires afin de trouver des participants volontaires. Les chercheurs organiseront des sondages, des entrevues et des groupes de discussion.

L'étude doit cerner le genre et l’intensité du racisme vécu par les participants, ainsi que leurs impressions et leurs expériences relatives aux programmes et aux services municipaux.

Le travail va se poursuivre jusqu’au 15 août. Les chercheurs devraient soumettre leur rapport début octobre.

Des recommandations suivront

L’étude est une demande du groupe de travail municipal contre le racisme formé l’an dernier. Le groupe a déjà recueilli des commentaires de résidents au sujet du racisme, et il souhaite une étude de qualité professionnelle sur laquelle appuyer ses recommandations, explique le président du groupe, Passionate Ncube.

Le conseil municipal de Fredericton accorde un financement de 35 750 $ à des étudiants diplômés pour faire l'étude. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

M. Ncube dit comprendre que certains problèmes de racisme échappent à la juridiction municipale, mais il espère que le fait de les présenter publiquement mènera d’autres organisations et ordres de gouvernement à agir.

Par exemple, en éducation ou dans les écoles où il se produit parfois des incidents racistes, le conseil municipal ne peut pas rester simplement les bras croisés en disant que ce n’est pas sa juridiction , affirme Passionate Ncube.

Le groupe de travail doit présenter ses recommandations en décembre, puis il sera dissout, ajoute M. Ncube.