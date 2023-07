Une fois les conditions de l'accord reçues, le ministre les communiquera aux deux parties, le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWU) et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA). Elles disposeront alors de 24 heures pour les examiner et faire part de leur volonté de recommander à leurs membres respectifs de les ratifier.

Dans un communiqué, le ministre du Travail indique qu’ après 11 jours d'arrêt de travail, j'ai décidé que la différence entre les positions de l'employeur et du syndicat n'est pas suffisante pour justifier la poursuite de l'arrêt de travail.

L'économie de notre pays dépend des relations entre l'industrie et les travailleurs. L'ampleur de cette perturbation montre à quel point les relations entre la BCMEA et l' ILWU sont importantes pour notre intérêt national , indique le communiqué.