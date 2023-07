Le maillot brun à Équipe Canada après une étape au Tour de l’Abitibi

Il s'empare ainsi provisoirement du maillot brun de meneur au classement général.

Au fil d’arrivée, le champion canadien sur route a respectivement devancé le Français Paul Picard et le Japonais Satoaki Nagashima à l’issue d’une étape partie de Val-d’Or en fin d’après-midi.

Picard, de même que l’Abitibien Carl Truffer, de l’Équipe Subway, ont fait partie d’une échappée qui n’a été rattrapée qu’à quelques mètres seulement de l’arrivée.

Disposant de jambes plus fraîches, Ethan Powell en a profité pour s'imposer au sprint devant le Français. Carl Truffer a finalement pris le 7e rang.

Carl Truffer, de l'Équipe Subway, a fait partie d'une échappée qui n'a été rattrapée qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

J’ai fait une bonne échappée avec [le gars] de France et on a failli se rendre. Je me suis fait rattraper 20 mètres avant la ligne, c’est un peu chiant, mais je suis content de ma course quand même , a dit Truffer à l'issue de l'épreuve.

L’action reprendra mercredi avec la deuxième étape, un périple de 125,6 kilomètres entre Rouyn-Noranda et Amos empruntant les routes 101 et 111, via Taschereau.