Condamné pour un meurtre, comme son frère il y a quatre ans

L'homme de 31 ans a été reconnu coupable de meurtre au second degré dans la mort d'Abdurahaman Indiris, qui a été abattu à l'extérieur de la discothèque Portico Hookah Lounge en 2020.

Paul Jeffrey, juge à la Cour du Banc du Roi, a indiqué la semaine dernière que Samuel Lugela n'était pas autorisé à demander une libération conditionnelle avant 19 ans.

Le meurtre a eu lieu au petit matin du 12 septembre 2020, alors que les clients de la boîte de nuit se rassemblaient à l'extérieur après sa fermeture vers minuit.

Abdurahaman Indiris s'est approché de Samuel Lugela et de ses amis et a pulvérisé une bombe aérosol en direction du groupe. Samuel Lugela tenait une arme de poing chargée, dont le canon se trouvait juste à l'intérieur de la ceinture de son [pantalon] jean , écrit le juge dans sa décision de condamnation de 10 pages. « Il l'a dégainée et a abattu l'homme sans hésitation. »

Un acte inconsciemment violent

Le juge a noté qu'à part un homme qui a évité l’aérosol et a quitté le groupe, personne d'autre n'a semblé gêné par le pulvérisateur.

Alors que M. Indiris gisait au sol, Samuel Lugela lui a de nouveau tiré dessus. L'acte soudain et déraisonnablement violent de [Samuel] Lugela reste un mystère , souligne Paul Jeffrey.

« J'ai la nette impression que [Samuel] Lugela est arrivé ce soir-là prêt à tirer sur quelqu'un si nécessaire, mais qu'à la fin de la soirée, il cherchait une raison de tirer sur quelqu'un - peut-être simplement pour être vu en train de le faire. » — Une citation de Paul Jeffrey, juge à la Cour du Banc du Roi

Comme son frère cadet il y a quatre ans…

Quatre ans avant que Samuel Lugela ne tue un homme, son frère cadet, Nelson Lugela, a tiré mortellement sur le défenseur des Stampeders de Calgary, Mylan Hicks.

Les circonstances étaient tellement similaires entre les deux meurtres commis au hasard que le juge s'est inspiré de la décision rendue dans l'affaire Nelson Lugela pour condamner Samuel.

En 2016, Nelson a tiré deux fois sur Mylan Hicks à l'extérieur de la boîte de nuit Marquee. Plus tôt dans la nuit, il s'était disputé avec des membres de l'équipe de football, mais la victime n'était pas impliquée.

Nelson Lugela a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans.

Avec les informations de Meghan Grant