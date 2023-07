Tous les sites du FEQ évacués en raison d’orages violents

Après de fortes pluies lundi, ce sont de forts vents et des orages violents mardi qui donnent du fil à retordre aux organisateurs du Festival d'été de Québec (FEQ). Tous les emplacements ont dû être évacués de manière préventive peu avant 21 h.

Le FEQ a indiqué dans une publication Facebook que tous les spectacles extérieurs étaient annulés pour le reste de la soirée.

La rappeuse américaine de Memphis GloRilla était attendue sur les plaines d'Abraham, Les Louanges sur la scène Loto-Québec au parc de la Francophonie et le groupe québécois Valaire, sur la scène Hydro-Québec, place de l'Assemble nationale.

En revanche, les extra FEQ dans la salle d'armes du Manège militaire ont été maintenus.

Lors de cette 55e édition, le FEQ a dû composer avec quelques annulations. Le rappeur Lil Durk a annulé sa présence mardi soir. Il devait être la tête d'affiche hip-hop de l'édition 2023 du festival. Avant lui, c'est l'artiste français Christine and the Queens qui a fait faux bond aux festivaliers. Il avait été remplacé par Choses Sauvages.

Alerte d'orage violent

À 21 h 13, Environnement Canada a diffusé une alerte d'orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte pour la ville de Québec. Une quinzaine de minutes plus tard, le tonnerre s'est fait entendre.

L'alerte a été levée une heure plus tard. Mais au moment d'écrire ses lignes, plus de 11 000 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité dans la région de la Capitale-Nationale et ils sont 1 616 en Chaudière-Appalaches.