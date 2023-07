La Ville de Sept-Îles indique que plus de 900 personnes se sont exprimées jusqu’à maintenant dans le cadre de sa consultation citoyenne en ligne sur sa politique destinée aux familles, aux aînés et à la jeunesse.

L'administration municipale souhaite qu'on lui soumette notamment des propositions de projets communautaires qui pourraient améliorer la qualité de vie des Septiliens dans sept champs d'intervention, soit la vie communautaire, les saines habitudes de vie, la mobilité et le transport, l'éducation, l'aménagement du territoire, la sécurité des biens et des personnes ainsi que l'organisation municipale et les communications.

Le maire Steeve Beaupré espère que 5000 personnes répondront au sondage en ligne cet été.

Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Sept-Îles au niveau de l'aménagement, des loisirs, des festivals, des infrastructures? C'est pour avoir le pouls de la population , a-t-il indiqué en marge de la séance du conseil municipal lundi.

Il se veut toutefois réaliste quant aux propositions qui pourraient être retenues à l’issue de cet exercice. C'est pour avoir le pouls de la population en gardant à l'esprit qu’avec une capacité financière limitée, on ne peut pas tout faire , a-t-il averti.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, veut connaître les besoins des aînés, des familles et des jeunes. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

À l'occasion de la consultation citoyenne en cours, un regroupement d’aînés réclame que la Ville investisse dans des projets qu'il demande depuis longtemps pour mieux répondre à ses besoins.

Le trésorier des Joyeux Retraités, Alain Boudreault, souligne que le bâtiment occupé conjointement par son association et par le club de l’âge d’or bénéficierait de plusieurs améliorations.

Il mentionne par exemple que les toilettes pourraient être rénovées et le système de ventilation nettoyé. Le trésorier aimerait également que le bâtiment, prêté par la Ville, soit agrandi.

Alain Boudreault indique en avoir déjà discuté à quelques reprises avec l’administration municipale. Il estime que la consultation citoyenne en cours est un bon prétexte pour relancer ses demandes.

Du sport et des jeux

Des clubs athlétiques formulent eux aussi des demandes d’envergure à l'administration municipale.

La Ligue de beach-volley Amitié d’été est d'avis que l’ajout de nouveaux terrains extérieurs est essentiel pour répondre aux besoins des joueurs.

Son président, Patrick Hudon, souligne que les quelque 350 membres de la Ligue se sentent à l’étroit sur les huit surfaces de sable mises à leur disposition. Il précise que la Ligue a déjà formulé cette demande à la Ville à quelques reprises.

Le Ligue de beach-volley Amitié d'été de Sept-Îles aimerait que la Ville aménage de nouveaux terrains extérieurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Le président de l’Association de baseball mineur de Sept-Îles, Richard Martin, souhaite lui aussi une bonification des installations sportives. Il aimerait notamment que la Ville prévoie l’ajout d’un toit gonflable l'hiver au-dessus des futurs terrains de tennis et de pickleball, un projet dans l'air depuis 2019.

On voit ça de plus en plus, comme à Rimouski, à Québec et à Montréal , souligne-t-il. Selon lui, la municipalité gagnerait ainsi un centre multisport qui répondrait aux besoins de nombreux jeunes athlètes.

Si on veut avancer dans le sport et garder nos jeunes, ça nous prend une structure comme celle-là.

Patrick Hudon ajoute par ailleurs que des projets d'amélioration d'infrastructures pourraient aussi être mis sur pied par la Ville.

Il cite le manque d’installations sanitaires et de points d'eau le long de la promenade du Vieux-Quai, où se trouvent notamment quatre terrains de volleyball de plage.

L'ajout d'un toit gonflable sur des terrains extérieurs permettrait de pratiquer le baseball l'hiver, selon Richard Martin. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le président de la Ligue de beach-volley Amitié d’été espère que les toilettes publiques seront mieux entretenues, voire rénovées, afin de préserver la qualité du lieu qui a vu naître, il y a une quarantaine d’années, la ligue qu’il préside aujourd’hui. On est choyés d’avoir un beau site, mais il ne faut pas le laisser aller , avertit-il.

Les consultations citoyennes pour la politique familiale de la Ville de Sept-Îles se poursuivront en ligne jusqu'au 15 septembre.