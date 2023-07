Navettes pour les festivals : une suggestion d’inclure le transport adapté sera analysée

Le service de navettes gratuites offert par la Société de transport du Saguenay (STS) pour les participants du Festivals des vins et des Grands crus musicaux, au centre-ville de Chicoutimi, ne comprend pas le transport adapté pour les personnes à mobilité réduite. Une suggestion en ce sens sera toutefois analysée mercredi par le président de la STS, Claude Bouchard.

C’est lors de la période de questions du conseil d’arrondissement de Jonquière mardi soir que Manon Blackburn, directrice de l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées (ARLPH), a interpellé les élus à ce propos.

Est-ce que la possibilité du transport adapté pourrait être offerte gratuitement pour permettre aux personnes handicapées d’aller à ces festivals-là , questionne-t-elle.

Ce à quoi le conseiller municipal, Claude Bouchard, a admis que lors de la mise en place du service, la question du transport adapté n’avait pas été abordée.

On s’entend qu’il est minuit moins cinq dans ce dossier-là parce que le Festival des vins commence jeudi. Je vais prendre le temps, madame, demain [mercredi] matin, de m’adresser à notre directeur général [de la STS ] s'il n'y a pas une possibilité, quelque chose à faire là , a-t-il indiqué.

La STS fait appel à deux compagnies privées pour offrir le service de transport adapté.

Le conseiller avance que le transport adapté devrait suivre le même horaire que le service de navette mis en place.

Rappelons que Saguenay offrira un service de navette gratuite aux festivaliers, et ce, sur trois circuits différents qui couvriront l’ensemble des arrondissements : Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Le Festival des vins se déroule sur la rue Racine à Chicoutimi, sur le tronçon situé entre les rues Bégin et Labrecque, du 13 au 15 juillet. Pour les Grands crus musicaux, les spectacles seront présentés sur une scène à pareille date sur la Zone portuaire de Chicoutimi.