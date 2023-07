Deux personnes grièvement blessées dans une collision sur l’A-40

Un homme et une femme ont été grièvement blessés dans une collision sur l'autoroute Félix-Leclerc à la hauteur du boulevard Henri-Bourrassa à Québec mardi soir.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés mardi vers 18 h 45 pour une collision impliquant deux personnes et un seul véhicule.

La collision est survenue alors qu’un véhicule a frappé un garde-fou et traversé plusieurs voies de circulation avant de terminer dans le terre-plein central , a indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon un témoin, le véhicule aurait traversé cinq voies de circulation.

Dans un état critique

Le conducteur et la passagère, dont on ne connaît pas les âges pour le moment, ont été tous les deux transportés à l'hôpital dans un état critique. On craint pour leur vie.

Un reconstitutionniste a été assigné à la scène, et pour l'heure, l'autoroute est fermée à la circulation.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'alcool et la vitesse seraient en cause dans cet accident.

Plus de détails à venir