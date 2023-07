Santé : les provinces veulent qu’Ottawa aide avec le recrutement de travailleurs étrangers

L'amélioration des soins de santé n'est pas seulement une question d'argent et de transferts d'Ottawa aux provinces, ont affirmé les premiers ministres des provinces et des territoires, mardi, lors de la rencontre du Conseil de la fédération qui se tient à Winnipeg. Ces derniers demandent au gouvernement fédéral de les appuyer dans le recrutement vers l'international.

Le gouvernement fédéral pourrait apporter sa contribution en simplifiant le recrutement de travailleurs étrangers, soutient la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.

Le gouvernement fédéral est le principal responsable de l'immigration et de l'entrée de personnes dans le pays, c'est pourquoi il joue un rôle crucial dans ce domaine , lance-t-elle. Nous avons tous pu négocier des accords qui nous ont permis de faire venir de nouveaux professionnels. Nous avons conclu un protocole d'accord avec les Philippines, par exemple.

Le Manitoba a aussi un accord avec les Philippines. Un total de 309 travailleurs de la santé venant des Philippines viendront travailler dans le système de la santé de la province au cours des prochains mois.

La première ministre albertaine mentionne qu'Ottawa pourrait aussi faciliter le déplacement des professionnels de la santé d'une province à l'autre, sans embûche.

La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers a présenté plusieurs recommandations afin d'améliorer les soins de santé, notamment en ce qui concerne les ratios minimums entre infirmières et patients et la fixation de limites aux heures de travail continu.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui préside le Conseil de la fédération, estime que les premiers ministres ont eu une excellente discussion avec les membres de ce syndicat.

Heather Stefanson ajoute que les premiers ministres prévoient se réunir plus tard au cours de l'année pour partager les meilleures pratiques et discuter de la manière dont toutes les provinces peuvent collaborer pour résoudre les problèmes du système de santé.

Elle précise que ces discussions porteraient sur le recrutement, la fidélisation et la formation.

Je pense que nous avons fait des progrès significatifs. Je pense aussi qu'en écoutant, nous apprenons , a déclaré Heather Stefanson. Nous n'avons pas peur d'avoir ces conversations. C'est pourquoi nous sommes tous là, dans tout le pays, à écouter les infirmières sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, croit que le plus grand défi dans sa province est le manque de personnel dans le réseau de la santé.

Comment utiliser le système d'immigration pour soutenir les soins de santé dont les Britanno-Colombiens ont besoin ? Comment utiliser l'autorité nationale du gouvernement fédéral pour fixer des normes relatives à la mobilité des travailleurs de la santé ? Il y a beaucoup de choses importantes à faire. Nous avons eu une bonne discussion autour de la table à ce sujet , mentionne-t-il.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, affirme que la discussion avec ses homologues a aussi tourné autour du programme des candidats des provinces, qui vise à attirer des travailleurs qualifiés de l'étranger au pays.

M. Ford souhaite davantage collaborer avec Ottawa pour faire venir des travailleurs dans de nombreux domaines.

Nous avons désespérément besoin de travailleurs dans toute la province. Je pense que tous les premiers ministres l'ont dit , a-t-il déclaré. Le fait que notre économie reste forte alors que les taux d'intérêt augmentent constitue une bonne chose, n'est-ce pas ?

De plus les premiers ministres ont profité de leurs discussions mardi, pour réclamer qu'Ottawa accélère sa réforme du Code criminel et adopte au plus vite le projet de loi C-48, destiné à modifier le système de libérations sous caution.

Ils souhaitent qu'Ottawa serre la vis aux criminels récidivistes violents ainsi qu'à ceux qui ont commis des crimes à l'aide d'armes à feu ou d'autres armes.

La réunion du Conseil de la fédération se tient à Winnipeg, jusqu'à mercredi.