La sécheresse précoce inquiète des agricultrices en Colombie-Britannique

Mel Sylvestre, propriétaire de la ferme maraîchère Grounded Acres Organic Farm, à Gibsons, sur la côte Sunshine, est habituée au temps sec de juillet. La différence, c'est que ça a commencé à être très sec au mois de mai, cette année , indique-t-elle.

Généralement, il pleut beaucoup plus au mois de mai. Alors, la sécheresse, avec les sols très secs, commence plutôt vers la fin de juin ou de juillet , précise-t-elle, ajoutant que cela fait près de deux mois qu’elle combat la sécheresse en irriguant les sols qu’elle cultive.

Même son de cloche du côté de Julie Carrillo, propriétaire de Heart & Sol Coastal Farm, à Sechelt, également sur la côte Sunshine, qui qualifie la situation d’ alarmante . L'année passée [...] on n'a pas eu le droit d'arroser à l'extérieur dès la fin du mois d'août. Donc, comme on a eu moins de pluie cette année, il y a quand même une grande peur de perdre l'accès à l'eau plus tôt cette année , explique-t-elle.

Des réservoirs aux niveaux alarmants

À l’heure actuelle, 17 des 34 réservoirs d’eau de la province sont catégorisés à un niveau 4 de sécheresse, ce qui signifie que les répercussions socioéconomiques ou sur les écosystèmes sont probables. La province répertorie 14 réservoirs au niveau 3, 2, au niveau 2, et 1 seul, au niveau 1.

Classification des niveaux de sécheresse en Colombie-Britannique Classification des niveaux de sécheresse en Colombie-Britannique Niveau Répercussions socioéconomiques ou sur les écosystèmes Mesures d'intervention 0 Suffisamment d'eau pour répondre aux besoins Préparation 1 Rares Conservation 2 Peu probables Conservation, restrictions locales aux endroits appropriés 3 Possibles Conservation, restrictions locales probables 4 Probables Conservation et restrictions locales, mesures réglementaires possibles 5 Presque certaines Conservation et restrictions locales, mesures réglementaires probables, intervention d'urgence possible

En conférence de presse lundi, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma, a expliqué que les conditions de sécheresse actuelles sont une conséquence de la sécheresse déjà existante l’hiver dernier. Cela signifie que les précipitations supplémentaires n'ont pas été absorbées , a précisé la ministre.

Pierre Bérubé, professeur au département de génie civil à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), explique que la capacité des réservoirs à fournir de l'eau dépend de la quantité d'eau qui y entre et de celle qui en sort. Chaque année, à un moment donné, la quantité d'eau entrante commence à être inférieure à la quantité d'eau que nous prélevons pour notre consommation personnelle, mais aussi pour maintenir l'habitat de la vie aquatique et florale en aval des réservoirs , précise-t-il.

« La quantité d'eau disponible diminue maintenant chaque année avec le changement climatique et [le moment de ce tournant] tend à arriver un peu plus tôt. » — Une citation de Pierre Bérubé, professeur au département de génie civil, UBC

La moitié des réservoirs d’eau de la province sont au niveau 4 sur 5 de sécheresse. Photo : Radio-Canada

La crainte de devoir stopper l’irrigation

Le district régional de la côte Sunshine a publié des restrictions sur l’utilisation de l’eau, notamment en interdisant l’arrosage des pelouses. Alors qu’il est encore possible d’irriguer à l’heure actuelle, Mel Sylvestre redoute une aggravation de la situation qui empêcherait les agriculteurs de pouvoir irriguer leurs terres.

Plus tôt on commence [à irriguer], plus ça tire de l’eau du système et plus tôt, possiblement [les restrictions d’irrigation] vont être imposées cette année [...] On a toujours peur du moment où ça va commencer.

En 2015, le réservoir Capilano affichait un niveau d'eau très faible. Photo : Radio-Canada

Des comportements à revoir

Alors que des restrictions sont mises en place lorsque la quantité d’eau devient critique, Pierre Bérubé estime qu’il faudrait plutôt réviser les habitudes d’utilisation de l’eau avant qu’un tel moment ne survienne.

On habite dans une région humide, pluvieuse, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'eau. En réalité, c'est aussitôt que le compte à rebours commence, lorsque la quantité qui s’accumule est inférieure à la quantité utilisée, qu’on devrait immédiatement changer nos habitudes , précise-t-il.

À cet effet, la province recommande de prendre des douches plus courtes, de démarrer le lave-vaisselle lorsqu'il est rempli, de faire une pleine brassée de lavage et d’arroser le gazon avec parcimonie.

De son côté, Julie Carrillo a installé deux réservoirs pour récolter l'eau de pluie. Elle estime qu’un peu plus de 35 000 litres d’eau sont ainsi à sa disposition, ce qui équivaut à environ deux semaines d’eau pour garder [les cultures] en vie .

En attendant, la productrice maraîchère dit qu'elle étudie attentivement les conditions des sols et arrose en conséquence. On s'assure de ne pas utiliser l'eau de la ville davantage que ce dont on a besoin , indique Julie Carillo.

