L'étroite ruelle, qui débouche sur la rue Giasson, est jugée problématique. Une seule voiture à la fois peut s'engager dans le passage étroit, pourtant considéré comme une chaussée à circulation dans les deux sens. Et piétons et cyclistes tentent en plus de cohabiter avec les automobilistes.

Ainsi, des bouchons de circulation sont presque systématiques dans cette entrée du centre commercial.

Ce chemin aboutissant à la rue Giasson est davantage congestionné depuis le déménagement d’une succursale de la Société des alcools du Québec. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Des citoyens montrent du doigt le changement de signalisation de la chaussée à circulation dans les deux sens sur la rue Smith.

Cet autre passage a été transformée l’automne dernier en entrée à sens unique pour limiter la circulation, après le déménagement d’une succursale de la Société des alcools du Québec.

En fermant l’accès à l’un des sens [sur Smith], les gens prennent le raccourci sur Giasson au lieu de faire le tour du boulevard au complet , lance Sylvie d’Anjou, une citoyenne qui fréquente la Place de Ville.

L'entrée à double sens sur la rue Smith a été transformée en entrée à sens unique pour « assurer la meilleure fluidité possible et la sécurité des usagers », selon une déclaration écrite de la Place de Ville. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Depuis que le passage sur Smith est un sens unique, c’est plus dangereux , affirme une Septilienne, Lise Poirier.

Une nouvelle signalisation?

Des citoyens souhaitent de nouvelles modifications à la signalisation de la Place de Ville.

Il faudrait peut-être carrément barrer ce chemin [menant à Giasson]. On pourrait s’organiser pour que ça soit seulement un passage pour piétons, bicyclettes et cyclomoteurs, suggère un résident de la rue Giasson , François Tremblay.

François Tremblay est un résident de la rue Giasson à Sept-Îles depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Peut-être que le signe d’arrêt n’est pas à la bonne place. Je trouve aussi qu’on ne voit pas assez les voitures. Il y en a qui roulent très vite. C’est très dangereux , estime Denise Lavoie.

Ce trafic induit cause aussi des maux de tête aux résidents qui vivent à proximité du chemin étroit.

Depuis que je reste ici, je me stationne toujours de reculons [parce qu’il y a trop de véhicules qui circulent sur le passage]. Ce n’est plus sur une sortie de magasin. C’est une rue , témoigne un résident de la rue Giasson, François Tremblay.

Des files d’attente de voitures se ramassent ici. Il y en a qui arrivent à toute vitesse et qui passent sur la piste cyclable , raconte un autre résident de la rue, Jocelyn Lavoie.

« Il faut fermer le passage ou le transformer en un sens unique. » — Une citation de Jocelyn Lavoie, résident de la rue Giasson

Jocelyn Lavoie est un résident de la rue Giasson à Sept-Îles depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, indique que la Municipalité souhaite que le groupe Westcliff, qui est propriétaire du centre d’achat, intervienne pour améliorer la sécurité du passage. Ce passage avait été conçu pour que les camionneurs déchargent le contenu de leur véhicule. Mais, il repartent toujours dans l’autre sens. […] Il s’est toutefois créé une habitude [auprès de la population] de circuler , remarque-t-il.

« Avec notamment l’entrée unique sur Smith, il y a un plus grand flux de circulation. Westcliff devra peut-être réviser sa façon de faire. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De son côté, la société Westcliff considère que la fréquence d’accidents n’est pas anormale sur ce passage. Son gestionnaire de portefeuille principal, Marc Montpetit, ne compte pas modifier la signalisation pour l’instant.