En février, les producteurs de la compagnie américaine Anne with an E, responsable de la comédie musicale, avaient intenté une action en justice à New York contre la Anne of Green Gables Licensing Authority.

Ce groupe, détenu conjointement par la province de l’Île-du-Prince-Édouard et les héritiers de Lucy Maud Montgomery, leur avait envoyé en 2018 une mise en demeure demandant à ce que le spectacle soit renommé.

Ce à quoi Anne with an E avaient répondu que le spectacle ne portait pas atteinte à l'œuvre la plus célèbre de l’Île-du-Prince-Édouard.

En fait, comme Lucy Maud Montgomery est décédée en 1942, son roman n’est plus soumis au droit d’auteur et est du domaine public.

Les deux parties ont signé conjointement une lettre qui a été déposée au tribunal fédéral, vendredi, pour l'abandon de la poursuite. L’affaire ne pourra plus être portée devant le tribunal.

Anne of Green Gables Licensing Authority garde néanmoins le droit des images de ses romans.