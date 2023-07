Où sont les jeunes Fransaskois dans ces élections de l’ACF?

De nombreux jeunes Fransaskois rencontrés par Radio-Canada expliquent plutôt cette absence par un problème de communication de la part de l’ ACF .

J’avais vraiment aucune idée que ça se passait! , affirme la présidente de l’Association jeunesse fransaskoise, Kassandra Hipkins. Ça serait chouette d’y participer, mais je ne savais pas que ça se passait.

Même son de cloche du côté de Raissa Murwanashyaka, une étudiante à l’Université de Regina. Cette dernière se dit pourtant consciente de l’importance de s’impliquer au sein de la Fransaskoisie.

À force de m’éloigner de la francophonie avec l’université à Regina, en anglais, je vois que j’ai plus d’intérêt à vouloir m’impliquer dans la communauté et dans les organismes en tant que tels et non seulement dans les activités , affirme-t-elle.

Kassandra Hipkins, pour sa part, ne croit pas que cette absence de jeunes parmi les candidats à l’ ACF signifie un désintérêt communautaire et politique.

Allez leur demander leur opinion. "Qu'est-ce que tu penses de ça?" Parce que les jeunes ont tellement de choses à dire! C’est incroyable ce que les jeunes ont à dire et leur intérêt dans la politique et le fonctionnement du monde , explique-t-elle.

Elle note toutefois que les organismes doivent en faire davantage pour attirer les nouvelles générations.

On ne peut pas juste faire une réunion ou une élection et assumer que les jeunes vont venir. Il faut vraiment aller vers les jeunes.

L’ ACF prévoit d'ailleurs d’organiser une tournée des députés communautaires et des candidats à la présidence dans les salles de classe lors de la rentrée scolaire.

Une prolongation d’une semaine pour les mises en candidature a, par ailleurs, été mise en place dans certains districts, soit jusqu’au lundi 17 juillet à 16 h, afin de pourvoir les sept postes de député vacants.

Avec les informations de Bryanna Frankel et de Campbell Stevenson