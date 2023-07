Au Canada, les ports de la Colombie-Britannique constituent la principale porte d’entrée des produits en provenance de pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La grève des 7000 débardeurs de la province va forcément entraîner des retards dans les approvisionnements de produits finis comme les automobiles, les composants électroniques et les vêtements, mais aussi de matières premières.

Plus de 7000 débardeurs des ports de la Colombie-Britannique sont en grève depuis le 1er juillet. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le président de Dolbec Logistique International, Pierre Dolbec, rappelle que la Chine est le premier fournisseur de biens importés au Canada.

Tôt au tard, la paralysie des ports de Vancouver et de Prince Rupert, pour ne nommer que ceux-là, se fera ressentir sur les étals des commerces, croit l’homme d’affaires de Québec.

Tablettes vides

On risque d'avoir des ruptures sur les tablettes d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer [...] puis ce n’est pas seulement une niche, c'est tous les produits confondus. On parle de jouets, on parle de vêtements, on parle de matières premières. Nommez-moi ce que vous voulez : des bearings, des vis, n'importe quoi , énumère Pierre Dolbec en entrevue à Radio-Canada.

À l’instar de nombreux acteurs économiques d’un bout à l’autre du pays, il souhaite qu’Ottawa intervienne rapidement pour mettre fin à la grève des débardeurs.

Pierre Dolbec souhaite qu’Ottawa intervienne pour mettre fin au conflit. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

M. Dolbec soutient que les répercussions de ce conflit sur l’économie canadienne sont potentiellement beaucoup plus importantes que celles découlant de la grève survenue au port de Montréal en 2021.

« Le gouvernement ne peut pas laisser étirer ça comme ils ont laissé étirer à Montréal. Ça va être une catastrophe au niveau de l'économie canadienne s’il n'intervient pas. » — Une citation de Pierre Dolbec, président, Dolbec Logistique International

Selon le chroniqueur automobile William Clavey, la grève dans les ports britanno-colombiens n’aidera en rien à diminuer les délais de livraison de voitures fabriquées en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud.

Attente additionnelle

Tous ces véhicules-là qui arrivent par l'océan Pacifique et qui rentrent au port de Vancouver, bien forcément, ça va créer des délais d'attente avant qu'ils arrivent chez les concessionnaires , prédit M. Clavey.

Le chroniqueur mentionne que des constructeurs peuvent toujours acheminer leurs voitures destinées au marché canadien via un port américain, mais cela est à la fois plus coûteux et plus compliqué.

Plus de 500 millions de dollars canadiens de biens transitent chaque jour par les ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver (photo), le plus important au Canada. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Espace Habitat GBI, un fournisseur d’articles de salles de bain et de cuisine, importe 100 % des produits qu’il vend. Tous transitent par le port de Vancouver.

Le directeur des ventes du commerce basé à Québec, Sylvain Lortie, s’attend à ce qu’une prolongation de la grève se répercute sur les inventaires et les prix.

Impact sur les prix

Si ça perdure, c'est sûr que ça va se refléter sur les prix des produits des gens qui importent. [...] C'est la loi du marché, l'offre et la demande. Si j'ai moins de produits à vendre, c'est sûr et certain qu'à quelque part, les prix, il va falloir les ajuster , indique-t-il.

M. Lortie précise qu’Espace Habitat GBI dispose d'un important inventaire lui permettant de faire face aux impacts de la grève sur la chaîne d’approvisionnement, du moins à court terme.

Cent pour cent des produits vendus chez Espace Habitation GBI transitent par le port de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Selon un sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), 53 % propriétaires de PME au pays ressentent déjà les effets de la grève des ports de la côte ouest.

Les trois quarts des répondants (75 %) sont favorables à une intervention d’Ottawa pour mettre fin au conflit, quitte à recourir à une loi spéciale pour forcer les débardeurs à retourner au travail.

Infrastructures cruciales

Même si tout le monde souhaite une entente négociée entre les deux parties , les infrastructures portuaires de la Colombie-Britannique sont trop vitales pour laisser le conflit s’éterniser, affirme le vice-président des affaires nationales à la FCEI , Jasmin Guénette.

Elles sont cruciales pour l'ensemble de l'économie et quand une grève comme celle-ci perdure, ça ne prend pas de temps pour que l'impact de la grève aille bien au-delà des activités portuaires. Et c'est pour ça que le gouvernement doit intervenir rapidement afin de s'assurer que les activités portuaires reprennent et ainsi limiter l'impact de cette grève-là sur l'ensemble de l'économie, sur l'ensemble des PME à l'échelle du pays , insiste M. Guénette.

On estime que des marchandises totalisant plus de 500 millions de dollars canadiens transitent chaque jour par la trentaine de ports de la Colombie-Britannique touchés par la grève des débardeurs.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc