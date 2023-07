Les libérations sous caution au cœur des discussions du Conseil de la Fédération

Le Québec et le Manitoba unissent leur voix à celle des autres provinces et territoires pour réclamer qu'Ottawa accélère sa réforme du Code criminel et adopte au plus vite le projet de loi C-48, qui vient modifier le système de libération sous caution.

Dans le cadre du Conseil de la Fédération, dont l'édition 2023 a débuté mardi à Winnipeg, le premier ministre François Legault et son homologue manitobaine, Heather Stefenson, ont donc appelé le gouvernement fédéral à agir plus rapidement dans ce domaine, et ainsi serrer la vis aux criminels récidivistes violents, ainsi que ceux ayant commis des crimes à l'aide d'armes à feu et d'autres armes.

De l'avis de M. Legault, il est particulièrement urgent d'agir, notamment, a-t-il dit en conférence de presse, pour éviter des cas comme celui de Maureen Breau, cette policière de la Sûreté du Québec qui a été assassinée lors de l'arrestation d'un suspect.

Dans la foulée de cette mort violente, une pétition avait été lancée pour réclamer une révision des critères d'admissibilité à la remise en liberté, ainsi que des mesures visant à encadrer les personnes potentiellement violentes ou dont l'état mental est perturbé.

Mme Stefenson a de son côté affirmé que les provinces et les territoires font leur part pour combattre la violence armée, les gangs criminels, ainsi que la violence conjugale et domestique .

Toujours au dire de la cheffe du gouvernement manitobain, les provinces et territoires investissent aussi pour favoriser la santé mentale et lutter contre la dépendance à la drogue.

Finies les « peines Netflix », exige Legault

Toujours dans le domaine de la loi et l'ordre, le premier ministre du Québec a réclamé des changements au projet de loi C-5, qui a été adopté aux Communes en novembre dernier.

Au dire du chef caquiste, ce projet de loi permet à des juges de condamner des auteurs de crimes sexuels à purger des peines dans la communauté ou à domicile.

Malheureusement, et je ne pense pas qu'il y a eu de la mauvaise foi de ce côté-là, quand on a adopté C-5, on a permis aux juges de donner des peines à la maison – ce qu'on appelle les peines Netflix. Depuis le début de l'année, on a cinq hommes reconnus coupables de violences sexuelles qui ont reçu des peines à la maison. Ça a choqué les Québécois , a expliqué M. Legault, qui dit avoir reçu l'appui de ses homologues sur cette question.

Les provinces réclament aussi, a-t-on fait savoir par communiqué, qu'Ottawa mette en place des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières, s'attaquer aux armes « fantômes » (imprimées en 3D) et aider les Premières Nations à régler les problèmes de sécurité sur leur territoire.

Logement, santé, immigration, inflation, Arctique...

Dans le communiqué commun publié en fin de journée, les premiers ministres présentent – sur cinq pages – une longue liste de priorités, qu'il s'agisse des questions de sécurité, mais aussi la souveraineté dans l'Arctique, l'inflation, l'abordabilité des aliments, le financement de la santé, les cibles en matière d'éducation, la crise du logement, etc.