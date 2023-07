Au tour des cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean de tourner le dos à Meta

Dans la foulée de l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) par le Parlement canadien, Meta a décidé de bloquer la diffusion de contenu journalistique canadien. Devant cette attitude, plusieurs organismes et organes de presse, dont Radio-Canada, ont décidé de retirer leurs investissements publicitaires des plateformes numériques.

Par communiqué de presse mardi, le Collège d’Alma et les cégeps de Chicoutimi, de Jonquière et de Saint-Félicien ont confirmé leur soutien aux médias dans leur bras de fer contre les géants du Web.

Le ministère de l'Enseignement supérieur nous avait contactés pour nous le recommander [c'est-à-dire suspendre l’achat publicitaire sur les plateformes de Meta], mais on était déjà en démarches pour le faire , indique en entrevue le directeur du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

L'ancien député Sylvain Gaudreault est le directeur général du Cégep de Jonquière. Photo : Radio-Canada

M. Gaudreault précise que pour l’instant, c’est seulement un boycottage de Meta qui est à l’ordre du jour. Les directeurs des cégeps de la région attendent de voir la conclusion des discussions entre Google et le gouvernement canadien avant d’aller de l’avant avec d’autres actions.

« Google est en négociation avec le gouvernement pour peut-être trouver une piste d'atterrissage sur l'application de la loi. » — Une citation de Sylvain Gaudreault, directeur du Cégep de Jonquière

Des conséquences à prévoir

Sylvain Gaudreault précise que 92 % de la clientèle des cégeps, c’est-à-dire les jeunes de 15 à 19 ans, est présente sur les plateformes en ligne. Il affirme donc que ce sont des outils de recrutement très importants pour son établissement d’enseignement.

Je ne peux pas parler pour mes collègues des trois autres cégeps, mais pour Jonquière, par exemple, avec Facebook et Instagram, c'est quand même autour de 50 000 $ de publicité par année [...]. Si on prend Google, Meta et YouTube, c'est à peu près 37 %, donc plus du tiers de nos placements publicitaires , explique le directeur.

M. Gaudreault ajoute que la décision de se retirer temporairement des plateformes de Meta est en adéquation avec les valeurs de son cégep, qui forme d'ailleurs des journalistes dans son programme d'art et technologie des médias (ATM).

L'accès à l'information dans toutes les régions, les médias régionaux, [c'est important], alors on a fait le choix d'être solidaires de cette cause [...]. À l'école, on forme des journalistes, on croit à une information de qualité qui passe par les médias traditionnels , conclut-il.

L'UQAC en analyse

De son côté, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dit être en train d'analyser l'impact sur ses campagnes. Une décision devrait suivre plus tard cette semaine, a fait savoir Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques de l' UQAC .

La semaine dernière, Saguenay avait annoncé la suspension de ses placements publicitaires sur les plateformes exploitées par Meta.

Avec les informations de Pascal Girard