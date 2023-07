La police d’Ottawa réclame 15 M$ de plus pour son budget de 2024

Les détails ont été dévoilés mardi lors d'une présentation du SPO devant la Commission de services policiers d’Ottawa.

Le corps policier dispose présentement d’un budget de 401,2 millions de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 15,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Du montant exigé pour 2024, un peu plus de 11 millions de dollars iraient au maintien des services et une somme de 3,5 millions serait consacrée à l'embauche de 25 nouveaux policiers.

Eric Stubbs, le chef du Service de police d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le gel des embauches en 2021 a eu un impact significatif sur notre organisation. On note aussi une augmentation des crimes et on constate des crimes plus complexes. Nous sommes une ville en pleine croissance, ce qui a comme résultat d'accroître le nombre de demandes pour nos policiers de la part de la communauté , a expliqué le chef du Service de police d’Ottawa, Eric Stubbs, mardi devant la commission.

Des consultations publiques et un sondage sont prévus pour l'été afin de recueillir l'avis de la population sur les priorités du corps policier.

Le budget doit être adopté par le conseil municipal en décembre.