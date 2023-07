Le débat sur la construction d’un aréna à Sudbury se poursuit

Le conseil municipal du Grand Sudbury a évalué mardi quatre options pour la construction ou la rénovation de l'aréna de la ville. Aucune décision n’a été prise à l’issue de la rencontre. Un rapport plus complet sur le dossier sera examiné par le conseil en septembre.

Si l'on choisit l’option la plus coûteuse, le budget de construction d’un nouvel aréna pourrait tourner autour de 200 millions de dollars.

Certains font valoir que le marché des spectacles à Sudbury n’est pas si important et pensent qu’il ne faudrait pas dépenser la somme colossale nécessaire à la construction d'un nouveau complexe.

L'aréna communautaire de Sudbury a été construit en 1951, une époque où la ville connaissait le succès économique de l'après-guerre et où les attentes de la communauté étaient élevées en matière de services publics. Il a été rénové pour la dernière fois en 2007.

De nos jours, beaucoup de gens trouvent qu’il ne répond plus aux besoins, bien qu’il dispose encore de diverses installations nécessaires pour accueillir les Wolves de Sudbury de la Ligue de hockey de l'Ontario et les Sudbury Five de la Ligue nationale de basketball du Canada.

Des options pour un aréna moderne

La première proposition est de garder l’aréna tel qu’il est, de maintenir les services actuels, en réagissant aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.

La deuxième est de rénover le bâtiment actuel, tandis que la troisième option consiste à construire un nouveau centre événementiel autonome. La quatrième possibilité, enfin, est la construction d'un nouveau centre événementiel dans le cadre d'un réaménagement plus vaste du centre-ville.

L'aréna communautaire de Sudbury sert présentement aux Wolves de Sudbury de la Ligue de hockey de l'Ontario. On devrait le rénover ou construire un nouveau. Photo : CBC/Sam Juric

Selon les estimations faites par la Ville, garder et entretenir l’aréna actuel coûterait en moyenne environ 973 674 $ par an au cours des 10 prochaines années, pour maintenir son état actuel.

Si on opte pour la deuxième proposition, les coûts de rénovation estimés varient entre 74 et 150 millions de dollars.

Les options 3 et 4 prévoient toutes deux la construction d'un nouveau centre événementiel doté des caractéristiques et installations modernes pour les spectateurs. Il aurait au moins de 5800 sièges fixes et pourrait accueillir jusqu'à 7200 spectateurs lors de concerts.

Pour la construction d'un nouveau centre événementiel dans le cadre d'un réaménagement plus vaste du centre-ville (option 4), le personnel a identifié des centres d'événements ailleurs au pays qui pourraient servir d'exemples, comme ceux de Hamilton, Moncton, London, Gatineau, Kingston, St. Catharines et Oshawa.

Attirer plus d’artistes

Le conseiller municipal du quartier 5, Michel Parent, soutient l’idée de construire un nouvel aréna. Mais pour que la Ville en tire profit économiquement, croit-il, le nouvel immeuble ne devrait pas seulement se concentrer seulement sur les activités sportives.

Michel Parent est conseiller municipal du quartier 5 du Grand Sudbury. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Pour l’avantage de notre économie, on devrait trouver quelque chose qui peut être adjacent à un hôtel, avec un centre de conférences, pour qu’on attire plus d’artistes et qu’on gagne d’autres avantages économiques dans la communauté , explique-t-il.

Pour lui, il ne faut pas éloigner le prochain aréna du centre-ville.

« On a des problèmes socio-économiques et une des solutions, c’est investir dans notre centre-ville pour inciter le monde à s’y rendre. » — Une citation de Michel Parent, conseiller municipal à Sudbury

Petit marché en spectacles

Certains pensent que la construction d’un grand aréna attirerait beaucoup de gens au centre-ville. Geoff McCausland, ancien conseiller municipal, n’en est pas convaincu.

Il y a des gens qui pensent qu’un nouvel aréna va avoir des douzaines de spectacles, de différentes affaires qui vont venir au Grand Sudbury. En réalité, ce n'est pas le cas , croit-il.

Geoff McCausland, ancien conseiller municipal à Sudbury Photo : Bennett Malcolmson

Il souligne que le marché des spectacles à Sudbury est de 8 à 10 événements par an. Moins d’un par mois , fait-il remarquer.

« On va peut-être attirer 10 concerts de plus par an. Est-ce que [il faut] investir 200 millions de dollars pour 10 concerts par an? Pour moi, ça n'a pas de sens. » — Une citation de Geoff McCausland, ancien conseiller municipal à Sudbury

M. McCausland propose plutôt de construire une salle de conférence, pour accueillir certains types de spectacles qui ne sont pas présentés à Sudbury présentement faute d'un lieu adéquat.

Avec les informations de Miguelle-Éloïse Lachance et Bienvenu Senga