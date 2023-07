7e Rendez-vous de la Fierté Acadie Love : « On se bat, mais on ne se bat pas tout seul »

Le 7e Rendez-vous de la Fierté Acadie Love prend son envol, à Caraquet. Selon les organisateurs, la montée anti-LGBTQ+ ici comme ailleurs démontre la nécessité, en 2023, de cet événement.

Comme à son habitude, ce rendez-vous festif de la Péninsule acadienne promet, avec ses spectacles et activités inclusives, un week-end positif et haut en couleur.

Le président d’Acadie Love, Kevin Haché, indique cependant qu’il y aura forcément cette année un clin d’œil sur ce qui se passe en politique .

Le rendez-vous de la Fierté Acadie Love est de retour pour une septième année à Caraquet. (Photo d'archive)

L’ancien candidat progressiste-conservateur le dit bien, lorsque l’on parle de Fierté, indirectement, on parle de politique .

Difficile de passer outre le climat politique et social des derniers mois dans la province. La révision vivement critiquée de la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles a fait des dommages. Le changement principal prévoit que les élèves ne pourront plus demander au personnel enseignant d'utiliser le pronom ou le prénom de leur choix sans l'accord de leurs parents.

Certains propos controversés du premier ministre Blaine Higgs sont loin d’être oubliés dans la communauté LGBTQ+ .

C’est important pour nous de tenir un événement de Fierté cette année, encore plus important qu’avant parce qu’on voit que le retour et la régression des lois est possible , dit le directeur général d’Acadie Love, Christian Blanchard.

Moi, ce qui me rassure c’est de voir qu’on se bat, mais on ne se bat pas tout seul, on a la population avec nous.

Le président d'Acadie Love, Kevin Haché (à gauche) et le DG, Christian Blanchard (à droite). (Archive)

L’enjeu n’est pas que provincial. On observe vraiment une montée de la haine et de gestes de violence de LGBTQ+ phobie à l’échelle nationale , souligne Christian Blanchard.

En juin, le fédéral a débloqué 1,5 million de dollars pour renforcer les mesures de sécurité lors des événements de la Fierté au pays.

Dans un esprit de sensibilisation, l’équipe d’Acadie Love a d’ailleurs créé une formation 101 sur les notions de base et du vocabulaire entourant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Gratuite et ouverte à tous, elle a lieu vendredi.

Place aux drags

Pour la première fois cette année, une heure du conte drag pour enfants est aussi ajoutée à la programmation.

Acadie Love jugeait important d’organiser cette activité pour remettre les pendules à l’heure. On veut démontrer que les craintes et les peurs des gens ne sont pas justifiées , explique Kevin Haché. Ce n’est pas un danger.

Habillé en robe de princesse, l’artiste ERA liera Le livre du petit garçon qui aime le rose, samedi à la bibliothèque. Ce n’est rien de vulgaire pour les enfants , dit la drag queen originaire de Campbellton. C’est un événement très positif.

Les drags queens Peach (à gauche) et Era (à droite).

Originaire de Tracadie, la drag queen Peach ajoute que les drags queens adaptent toujours leur matériel en fonction du public, qu’il soit jeune ou adulte.

C’est comme un art du spectacle. C’est drôle et accessible pour tout le monde , dit Peach. Il y a beaucoup de fausses croyances […] C’est sûr que ça rend les choses un peu plus difficiles.

Peach animera un drag brunch, dimanche, au Centre culturel de Caraquet.

C’est important que les gens découvrent les show drag et les événements LGBTQ+ par eux même et se fassent leur propre idée , poursuit Peach. S’il n’aime pas cela, c’est correct, mais de se faire sa propre idée, c’est important et ça casse aussi les préjugés.

Une levée de drapeau a lieu, à l’extérieur de l’Hôtel de Ville de Caraquet, jeudi, pour lancer le 7e Rendez-vous de la Fierté Acadie Love, qui se tient jusqu'à dimanche.