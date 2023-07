André Lagimonière est un Québécois de Sorel. À cause de son nom de famille, il a toujours su qu'il était lié d’une certaine façon à Jean-Baptiste Lagimodière, célèbre explorateur de l’Ouest canadien avec son épouse Marie-Anne Gaboury et pionnier de la francophonie au Manitoba.

En 2019, le projet « Héros dans l’Ouest, zéro dans l’Est » a permis à André Lagimonière de rencontrer Matthew Sabourin au Québec. Ce dernier est un cousin éloigné franco-manitobain parti sur la trace de ses ancêtres.

Quatre ans plus tard, André Lagimonière a fait le trajet en sens inverse à bord de son véhicule récréatif, dans un convoi de vingt camionnettes aménagées et caravanes en provenance du Québec.

André Lagimonière et sa conjointe. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

En visite pendant une semaine au Manitoba, le Québécois a retrouvé Matthew Sabourin autour d’une bière dans le quartier de la Bourse de Winnipeg.

Matthew est un descendant de Jean-Baptiste Lagimodière et moi de son frère, Pierre, qui est resté au Québec , explique André Lagimonière.

Je suis la 7e génération après Jean-Baptiste , précise même Matthew Sabourin.

Les deux cousins se sentent désormais unis par un lien spécial.

Je n’avais pas vu André depuis quatre ans, mais la minute où je l’ai vu, c’est comme si notre dernière rencontre datait d’hier , confie le Franco-Manitobain.

Il montre des photos de son fils d’un an sur son téléphone et dit : Je vais pouvoir partager tout ça avec lui. Ce voyage et cette histoire deviennent son héritage à lui aussi.

Cette quête généalogique a bousculé la perception qu’avait le Québécois André Lagimonière de son environnement.

Tout à coup, on se rend compte qu’il y a des gens qui viennent du même endroit, mais qui vivent en parallèle , explique-t-il.

« Dans le fond, on est beaucoup plus liés qu’on ne le croit. Les familles, l’amitié, c’est beaucoup plus vaste que notre petit milieu près de chez nous. » — Une citation de André Lagimonière, résident de Sorel

André Lagimonière est aussi ravi d’avoir pu raconter son histoire à la trentaine de membres québécois de son club de véhicules récréatifs venus passer toute une semaine au Manitoba.

Il indique que le Manitoba est une province pour laquelle il ressent désormais un sentiment d’appartenance .

Au terme de leur visite, les Québécois, André Lagimonière et Matthew Sabourin ont scandé vive la francophonie manitobaine!

Avec les informations d'Alice Dulczewski et d'Arouna Sissoko