Brittnee Leveque, une résidente de la Saskatchewan, assistait à un mariage à Circle H. Ranch, une commune située à environ 33 km de sud de Saskatoon, quand son fils de 3 ans l'a appelé pour lui signaler la découverte d'un « chaton ».

Mme Leveque explique qu’elle a été surprise d'observer trois petits rongeurs, sans poil et de couleur noire, entrer et sortir d'une cavité. Je me suis dit "Ce ne sont pas des chatons!"

Ces spermophiles sont dépourvus de poils à cause d'une mutation génétique aléatoire qui entraîne la dépilation chez les animaux, explique une experte. Photo : Fournie par Brittnee Leveque

Elle les a filmés et a partagé les photos sur les réseaux sociaux. Cette publication a suscité un vif intérêt , attirant l'attention de nombreuses personnes qui cherchaient à identifier ces créatures .

Une biologiste de la Saskatchewan, Jenna James, a pu les identifier comme étant des écureuils terrestres de Richardson, aussi connus comme spermophiles de Richardson.

Je n'avais jamais rencontré cela auparavant , précise la biologiste. Même certains experts dans ce domaine n'ont jamais vu un écureuil terrestre de Richardson nu ou sans poil.

« Je pense qu'il s'agit d'un phénomène assez rare. » — Une citation de Jenna James, biologiste

Selon elle, ces créatures sont dépourvues de poils à cause d'une mutation génétique aléatoire qui entraîne la dépilation chez les animaux.

Comme [les spermophiles] sont sombres, ils pourraient être plus visibles pour les prédateurs. Je ne m'attends donc pas à ce qu'ils se portent très bien et à ce qu'ils survivent à l'hiver , ajoute Jenna James.

De son côté, une professeure de l’Université de Lethbridge en Alberta, Gail Michener, qui a longuement étudié les écureuils terrestres de Richardson, confirme que l'absence de poils est extrêmement rare chez les mammifères .

Je voulais simplement en savoir plus sur ces animaux et, comme c'est souvent le cas dans le milieu scientifique, une découverte en a entraîné une autre et j'ai fini par passer une quarantaine d'années à étudier les écureuils terrestres de Richardson , indique-t-elle.

Gail Michener estime que ces animaux sans poil pourraient éprouver un grand inconfort, car ils sont susceptibles de subir des coups de soleil quand ils ne sont pas sous terres et des irritations à cause des frictions quand ils sont sous la terre.

[Les spermophiles] pourraient avoir plus de problèmes médicaux simplement parce qu'ils n'ont pas un pelage normal pour protéger leur peau et les garder en sécurité , affirme-t-elle.

Avec les informations de Sarah Onyango