De nouvelles stations mobiles pour laver les bateaux à Val-d’Or

Ces nouvelles stations de décontamination, qui visent à empêcher les espèces envahissantes de contaminer les plans d'eau, sont maintenant accessibles à l’ensemble des citoyens. Elles seront disponibles annuellement à compter de l'ouverture de la saison de pêche jusqu’à la Fête du Travail, soit entre la fin de mai et le début de septembre.

À l’OBVAJ, on souligne que leur utilisation protège plusieurs activités économiques - comme le tourisme, la pêche, la villégiature et les loisirs nautiques - et fait partie des bonnes pratiques accessibles à tous.

La protection de nos cours d’eau est un travail de longue haleine. Plusieurs partenaires s’allient à travers la région depuis quelques années pour fournir des outils de sensibilisation et de prévention, comme ces stations de lavage inaugurées à Val-d’Or , mentionne Luc Bossé, directeur général de l’Organisme de bassins versants Abitibi-Jamésie.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, le directeur général de l'Organisme de bassins versants Abitibi-Jamésie, Luc Bossé, en compagnie de représentants des autres partenaires du projet. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des espèces qui se répandent

M. Bossé explique que certaines espèces envahissantes ont commencé à se répandre dans la région.

Malheureusement, il y en a qui ont réussi à prendre pied dans les secteurs de Rouyn-Noranda et du lac Témiscamingue. Évidemment, on aimerait que ça reste aussi confiné que possible. On a actuellement deux espèces envahissantes présentes sur le territoire, mais il y en a d’autres qui pourraient arriver du sud et de l’Ontario , indique-t-il.

Ce projet de stations de lavage de bateaux, signale l’OBVAJ, a pu voir le jour avec l’implication de plusieurs partenaires, dont les Mines Agnico Eagle, Eldorado Gold Québec, la MRC de la Vallée-de-l’Or et la Ville de Val-d’Or.