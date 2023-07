Parc national du Fjord-du-Saguenay : le secteur Baie-Éternité fermé jusqu’au 25 juillet

Les activités étaient déjà suspendues jusqu'au 18 à la suite des glissements de terrain qui se sont produits le 1er juillet.

L’unique accès à ce secteur du parc national, la rue Notre-Dame, a été grandement endommagé lors des glissements de terrain.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) recommande de ne pas poursuivre les travaux de réfection de la route lors des jours de pluie. Les autorités compétentes ont donc repoussé l’ouverture du secteur à cause de la météo orageuse prévue pour cette semaine.

On prend une partie des semaines de la construction pour se donner le temps de s'assurer de pouvoir sécuriser la route avant de penser pouvoir la rendre accessible à nouveau. Donc, on se donne maintenant jusqu'au 18 juillet pour statuer sur le reste des vacances de la construction. Mais d'ores et déjà, on sait que jusqu'au 25 juillet, les gens qui avaient des séjours vont pouvoir se les faire déplacer, reporter, créditer ou rembourser sans problème , précise le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin.

Pour l’instant, la décision de prolonger la fermeture ne touche que le secteur Baie-Éternité. Il n’est pas exclu d’ouvrir plus tôt les secteurs de Petit-Saguenay et de L’Anse-Saint-Jean.

On ne s'avance pas sur une date, parce que dès demain on va réaccéder au territoire par des voies d'accès pour aller voir l'état des infrastructures sur place, des sentiers, savoir s’ils sont accessibles , explique le porte-parole.

Sur la rive nord du Saguenay, le secteur Baie-Sainte-Marguerite est toujours demeuré ouvert.

Plusieurs voitures coincées

Il y aurait environ 80 véhicules coincés dans différents stationnements du secteur de Baie-Éternité. Il ne serait pas possible de récupérer les véhicules puisque le seul accès, la route Notre-Dame, a été grandement endommagé.

Des campeurs et visiteurs avaient été évacués le soir même par bateau et par hélicoptère le dimanche, laissant derrière eux leurs biens.

Pour Dominique Jolicoeur, qui était en randonnée entre Rivière-Éternité et Petit-Saguenay quand les orages ont frappé, ne plus avoir accès à sa fourgonnette est problématique. Cette résidente de Québec n’a pas pu récupérer les sièges d’auto de ses enfants de 10 mois et de trois ans.

On comprend qu’on est dépendant de la météo. La communication est assez bonne, par exemple, avoir des informations tous les jours, c’est apprécié. Par contre, on est encore vraiment sur le qui-vive. Mon copain est en vacances dès jeudi. Est-ce qu’on part, est-ce qu’on ne part pas? C’est vraiment cet enjeu-là : récupérer les sièges d’autos. Parce qu’on ne pourra pas garder les sièges empruntés , raconte Dominique Jolicoeur.

Du côté de la Sépaq, il est envisagé de trouver des solutions pour que les usagers puissent récupérer leurs véhicules avant la date du 25 juillet, lorsque la météo le permettra.

La jeune femme est d’avis que la Sépaq devrait dédommager les personnes dont les véhicules sont restés bloqués.

Pour le moment, on n’a aucune mesure compensatoire qui nous a été proposée, même pour les transports. S'il avait fallu prendre un bus, ils [les administrateurs de la Sépaq] nous auraient aidés à organiser le transformer, mais ils n’auraient pas couvert les frais [...] avec des enfants, c’est sûr que c’est pas mal plus de logistique , conclut Dominique Jolicoeur.

Avec les informations de Mireille Chayer