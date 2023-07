Le fabricant allemand Duravit construit une usine à Matane

La rumeur d’un important investissement de plusieurs dizaines de millions circulait depuis longtemps à Matane puisque des travaux d’aménagement étaient en cours depuis quelques mois sur le futur site de l’usine.

Tout porte à croire en effet que l’entreprise allemande s’établira dans le parc industriel, près de l'ancienne cartonnerie RockTenn.

C’est d’ailleurs là qu’est prévue l’annonce qui se fera en présence du PDG de Duravit, Stéphan Tahy, ainsi président d’Investissement Québec international, Hubert Bolduc.

L'entreprise allemande, Duravit, qui œuvre dans la fabrication d’équipements de salle de bain haut de gamme, s'installe à Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La ministre fédérale responsable de Développement économique Canada pour le Québec, Pascale St-Onge, ainsi que le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, comme le ministre québécois de l’Économie, Christopher Skeete, seront aussi présents.

Les responsables sociaux économiques et des élus refusent de commenter en raison d’une entente de confidentialité. Sans donner de détail, le maire, Eddy Métivier, dit être entré en politique pour des annonces de cette ampleur.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui n'a pas non plus voulu donner de détails, parle d’une annonce d’envergure rarement vue au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’un investissement qui est le fruit, dit-il, du travail de la Ville de Matane et de Développement économique Matane.

