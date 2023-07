C’est la saison des fraises et de la camerise dans la Manicouagan

La cueillette de fraises et de camerises est bien entamée à la Ferme Manicouagan, à Pointe-Lebel. Et l’autocueillette y est toujours aussi populaire cette année.

Les champs de la Ferme Manicouagan regorgent de fraises en ce début de saison de l’autocueillette, et ce, même si la pluie fait un peu d’ombre sur la production. La copropriétaire, Françoise Marquis, soutient toutefois que les fraises mûrissent bien en période d’ensoleillement.

La pluie nous apporte des désagréments parce qu’il pleut des périodes assez longues, ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes dans les champs de fraises. Mais la quantité est là quand même , observe Mme Marquis.

La copropriétaire de la Ferme Manicouagan, Françoise Marquis. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Cette saison, la pluie ne décourage pas les cueilleurs qui préfèrent récolter eux-mêmes leurs petits fruits. Ils sont d’ailleurs plus nombreux à participer à l’autocueillette cette année, selon Mme Marquis. D’une année à l’autre, c’est de mieux en mieux. Et on a beaucoup de touristes aussi. Ce sont d’agréables surprises , se réjouit-elle.

Des cueilleurs rencontrés lundi à la Ferme Manicouagan se réjouissent de pouvoir faire leurs réserves de petits fruits ou simplement de les déguster en famille ou entre amis.

Des cueilleurs rencontrés lundi à la Ferme Manicouagan se réjouissent de pouvoir faire des réserves de petits fruits. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

On vient cueillir des fraises et des camerises parce que les fruits sont vraiment très bons et on fait des provisions pour l’hiver , explique Geneviève Lévesque, en compagnie de ses deux filles.

Avec les fraises, on va peut-être demander à mon grand-père la recette de confiture de mon arrière-grand-mère. Mais on va surtout en manger , ajoute pour sa part Jaden, 9 ans.

Jaden était accompagné de sa mère lundi pour cueillir des fraises à la Ferme Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La camerise à l’honneur

Pour certains, l’autocueillette de la camerise est maintenant une activité estivale incontournable. Avec 47 000 plants de camerises, la Ferme Manicouagan espère que les cueilleurs viendront en grand nombre.

La camerise est aussi appelée la baie cachée puisqu'il faut soulever les feuilles pour pouvoir la cueillir. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« On en a vraiment beaucoup [de camerises] et elles sont magnifiques. » — Une citation de Françoise Marquis, copropriétaire de la Ferme Manicouagan

On veut la faire connaître aussi. On est en train de développer un centre d’interprétation ici. D’une année à l’autre, on fait augmenter la visibilité de ce côté-là , ajoute Françoise Marquis.

Sur la Côte-Nord, les Jardins de Gallix près de Sept-Îles offrent également l’autocueillette de fraises. Celle-ci devrait plutôt commencer la semaine prochaine si la météo le permet.